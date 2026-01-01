Cast
Yelizaveta Uvarova
Kiki Kikimora
Fyodor Nikitin
Kashchey Bessmertniy
Natalya Enke
Zoya Petrovna
Yury Chekulayev
Ekskursovod
Svetlana Smekhnova
Vasilisa Prekrasnaya
Cast and Crew
Writer
Nina Gernet, Grigori Yagdfeld
Composer
Mikhail Marutayev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 6 minutes
Production year
1969
World premiere
1 September 1969
Release date
|1 September 1969
|Russia
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|0+
|23 February 1976
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Vesyoloye volshebstvo, Весёлое волшебство, Die Hexe Akulina, Die schöne Wassilissa, Happy Magic, Vidám varázslat