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Poster of Funny Magic
6.8
Kinoafisha Films Funny Magic
6.8

Funny Magic

, 1969
Vesyoloye volshebstvo
USSR / Fairy Tale / 18+
Poster of Funny Magic
6.8

Cast

Marina Kozodoyeva
Katya
Andrei Voynovsky
Vasya Lisichkin
Valentina Sperantova
Akulina Ivanovna - Baba Yaga
Yelizaveta Uvarova
Kiki Kikimora
Valentin Bryleev
Leshiy
Fyodor Nikitin
Kashchey Bessmertniy
Natalya Enke
Zoya Petrovna
Yury Chekulayev
Ekskursovod
Svetlana Smekhnova
Vasilisa Prekrasnaya
Zinaida Vorkul
Appearing
Director Boris Rytsarev
Writer Nina Gernet, Grigori Yagdfeld
Composer Mikhail Marutayev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 1969
World premiere 1 September 1969
Release date
1 September 1969 Russia 0+
23 February 1976 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Vesyoloye volshebstvo, Весёлое волшебство, Die Hexe Akulina, Die schöne Wassilissa, Happy Magic, Vidám varázslat

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.6 IMDb
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