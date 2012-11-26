Menu
Russian
Poster of K-11
6.3 IMDb Rating: 5.1
K-11 18+
Synopsis

A record producer comes around after binging on drink and drugs. He finds himself in a section of the Los Angeles County Jail reserved for homosexuals, which is ruled by a transgender woman named Mousey.
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2012
Online premiere 3 July 2014
World premiere 26 November 2012
26 November 2016 Russia 18+
26 November 2016 Kazakhstan
15 March 2013 Netherlands
15 March 2013 USA
26 November 2016 Ukraine
Production Libertine Films
Also known as
K-11, Cell K-11, Cellblock 11, Der Knast, Тюремный блок К-11
Director
Jules Stewart
Cast
Goran Višnjić
Goran Višnjić
D.B. Sweeney
D.B. Sweeney
Ralph Cole Jr.
Ian Nelson
Jonathan Scarfe
Jonathan Scarfe
6.3
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Quotes
Butterfly I see you drowning in despair. Play ruff with Butterfly, you'll find I don't play fair.
