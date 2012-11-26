A record producer comes around after binging on drink and drugs. He finds himself in a section of the Los Angeles County Jail reserved for homosexuals, which is ruled by a transgender woman named Mousey.
Also known as K-11, Cell K-11, Cellblock 11, Der Knast, Тюремный блок К-11