Cast
Ellenie Salvo González
Dunkelhaarige Affäre
Carina Wiese
Exfrau von Marc
Kida Khodr Ramadan
Deepak
Cast and Crew
Composer
Martin Todsharow
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2009
World premiere
30 April 2009
Release date
|18 February 2010
|Russia
| Другое кино
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|18 February 2010
|Belarus
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|30 April 2009
|Germany
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|18 February 2010
|Kazakhstan
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|18 February 2010
|Ukraine
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Worldwide Gross
$778,819
Production
Barefoot Films, Film1, Neue Bioskop Film
Also known as
Phantomschmerz, Phantom Pain, Фантомная боль, 幻想之痛