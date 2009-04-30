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Poster of Phantom Pain
6.9
Phantom Pain - Trailer
Kinoafisha Films Phantom Pain
6.9

Phantom Pain

, 2009
Phantomschmerz
Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Phantom Pain
6.9
Phantom Pain - Trailer
Phantom Pain  Trailer

Synopsis

Marc (Til Schweiger) is a passionate cyclist and urban slacker whose life changes in an instant when he loses his left leg in a hit-and-run accident.

Cast

Til Schweiger
Til Schweiger
Marc Sumner
Jana Pallaske
Jana Pallaske
Nika
Stipe Erceg
Alexander
Luna Schweiger
Luna Schweiger
Sarah
Stipe Erceg
Alexander
Alwara Höfels
Barmädchen
Ellenie Salvo González
Dunkelhaarige Affäre
Carina Wiese
Exfrau von Marc
Gode Benedix
Gode Benedix
Vorarbeiter
Julia Brendler
Anna
Kida Khodr Ramadan
Deepak
Director Matthias Emcke
Writer Matthias Emcke
Composer Martin Todsharow
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2009
World premiere 30 April 2009
Release date
18 February 2010 Russia Другое кино
18 February 2010 Belarus
30 April 2009 Germany
18 February 2010 Kazakhstan
18 February 2010 Ukraine
Worldwide Gross $778,819
Production Barefoot Films, Film1, Neue Bioskop Film
Also known as
Phantomschmerz, Phantom Pain, Фантомная боль, 幻想之痛

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.3 IMDb

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Phantom Pain - Trailer
Phantom Pain Trailer
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