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Poster of According to the Plan
6.2
Kinoafisha Films According to the Plan
6.2

According to the Plan

, 2007
Frei nach Plan
Germany / Drama / 18+
Poster of According to the Plan
6.2

Cast

Dagmar Manzel
Anne
Corinna Harfouch
Iris
Kirsten Block
Marianne
Christine Schorn
Silvia
Robert Gallinowski
Martin
Otto Mellies
Wolf
Simone Kabst
Britta
Matthias Brenner
Fotograf Micky
Robert Kersten
Tobi
Ramona Kunze-Libnow
Katrin
Director Francis Meletzky
Writer Elke Rössler
Composer Moritz Denis, Eike Hosenfeld
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 17 June 2007
Release date
6 March 2008 Germany
Worldwide Gross $206,950
Production Credofilm, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
Also known as
Frei nach Plan, According to the Plan, Все йде за планом, 完美計劃, 完美计划

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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