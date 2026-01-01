Menu
6.9 IMDb Rating: 6.9
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1973
World premiere 20 July 1973
Release date
20 July 1973 Russia 16+
3 April 1974 France
24 January 1974 Germany
6 June 1974 Great Britain
12 October 1974 Japan
20 July 1973 Kazakhstan
20 July 1973 USA
20 July 1973 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Production American International Pictures (AIP)
Also known as
Dillinger, Dillinger - Gangsterler kralı, Dillinger - gangsternes gangster, Dillinger - maailman paras pankkirosvo!, Dillinger - O Gângster dos Gângsteres, Dillinger: Inimigo Público nº 1, Jagd auf Dillinger, Ντίλλινγκερ, Τζων Ντίλλιγκερ, ο αγριότερος εγκληματίας, Дилинджър, Диллинджер, デリンジャー
Director
John Milius
Cast
Warren Oates
Ben Johnson
Michelle Phillips
Michelle Phillips
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.9 IMDb
