Kinoafisha Films Up Up Awards

Awards and nominations of Up 2009

Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Effects, Sound Effects Editing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Palm Dog
Winner
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Original Score
Winner
Best Animated Film
Winner
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Animated Film
Winner
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Best Sound
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
