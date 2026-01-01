Menu
Films
Up
Up Awards
Awards and nominations of Up 2009
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Soundtrack
Posters
Awards
Trailers
Similar
Quotes
Filming locations
Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Effects, Sound Effects Editing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palm Dog
Winner
Golden Globes, USA 2010
Best Original Score
Winner
Best Animated Film
Winner
BAFTA Awards 2010
Best Animated Film
Winner
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Best Sound
Nominee
Best Sound
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
