Shuang Qi Zhen dao ke, The Swordsman in Double Flag Town, Der Junge mit den Zwillingsschwertern, Duell i stad under två fanor, Lost Town - Duell der Schwertkämpfer, Воин в селении Двух Флагов, 双旗鎮刀客, 双旗镇刀客, 雙旗鎮刀客, Shuāngqízhèn dāokè, Swordsmen in Double Flag Town, Shuang-Qi-Zhen daoke, Killer in Double-flag Town, Swordsman in Double Flag Town
Film rating
7.0
Rate13 votes
7IMDb
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