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Poster of Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town
7.0
Kinoafisha Films Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town
7.0

Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town

, 1991
Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town
China / Adventure / 18+
Poster of Shuang-Qi-Zhen daoke / The Swordsman in Double Flag Town
7.0

Cast

Wei Gao
Hai Ge
Mana Zhao
Hao Mei
Jiang Chang
Bar keeper
Haiying Sun
Vidasoxian
Gang Wang
Sha Li Fei
Gaoping Zhang
Erye
Director He Ping
Writer He Ping, Zhengguang Yang
Composer Long Tao
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1991
World premiere 1 January 1991
Release date
1 January 1991 China
4 September 1992 Sweden
Production Xi'an Film Studio
Also known as
Shuang Qi Zhen dao ke, The Swordsman in Double Flag Town, Der Junge mit den Zwillingsschwertern, Duell i stad under två fanor, Lost Town - Duell der Schwertkämpfer, Воин в селении Двух Флагов, 双旗鎮刀客, 双旗镇刀客, 雙旗鎮刀客, Shuāngqízhèn dāokè, Swordsmen in Double Flag Town, Shuang-Qi-Zhen daoke, Killer in Double-flag Town, Swordsman in Double Flag Town

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb
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