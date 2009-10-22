Menu
5.6 IMDb Rating: 5.8
Amelia

Amelia

Amelia 18+
Synopsis

A look at the life of legendary American pilot Amelia Earhart, who disappeared while flying over the Pacific Ocean in 1937 in an attempt to make a flight around the world.
Amelia - trailer
Amelia  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2009
Online premiere 12 February 2010
World premiere 22 October 2009
Release date
14 January 2010 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
14 January 2010 Belarus
14 April 2010 France
15 June 2010 Germany
13 November 2009 Great Britain
21 January 2010 Greece
13 November 2009 Ireland
23 December 2009 Italy
14 January 2010 Kazakhstan
22 October 2009 Romania 12
22 October 2009 USA
14 January 2010 Ukraine
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $19,643,086
Production Fox Searchlight Pictures, Avalon Pictures, AE Electra Productions
Also known as
Amelia, Амелия, Amélia, Amelia - Kalandok szárnyán, Amelia Earhart, Amelija, Ameliya, Chuyến Bay Cuối Cùng Của Amelia, Αμέλια, Амелія, アメリア　永遠の翼, 愛蜜莉亞：夢想起飛, 空中女豪, 艾米莉亚, 艾美丽雅：伴你起航
Director
Mira Nair
Mira Nair
Cast
Ewan McGregor
Hilary Swank
Mia Wasikowska
Virginia Madsen
Richard Gere
Film rating

5.6
10 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Fred Noonan Might be easier to shoot me.
Amelia Earhart Just lightening the load.
Fred Noonan You got room for 180 pounds of asshole?
Amelia - trailer
Amelia Trailer
Amelia - репортаж о съемках 3
Amelia Репортаж о съемках 3
