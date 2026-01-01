ProductionKinostudiya imeni M. Gorkogo, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Volshebnaya lampa Aladdina, Aladdin and the Magic Lamp, Aladins Wunderlampe, Alladin lamppu, Alaaddin'in Lambası: Efsaneler Ülkesi, Aladdin and His Magic Lamp, Aladdin és a csodalámpa, Aladdin's Magic Lamp, Aladdins lampa, Aladdins magiska lampa, Aladin ou la lampe merveilleuse, Aladini võlulamp, Aladinova kouzelná lampa, Aladinova lampa, Alladins forunderlige lampe, Alladins magiska lampa, Alladins magiske lampe, Cudowna lampa Alladyna, La lámpara maravillosa de Aladino, La leggenda di Aladino, Lampa lui Aladin, Las aventuras de Aladino, To magiko lyhnari tou Aladdin, Волшебная лампа Аладдина