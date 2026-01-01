Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Aladdin and His Magic Lamp
7.0
Kinoafisha Films Aladdin and His Magic Lamp
7.0

Aladdin and His Magic Lamp

, 1966
Volshebnaya lampa Aladdina
USSR / Fantasy / 18+
Poster of Aladdin and His Magic Lamp
7.0

Cast

Boris Bystrov
Alladin
Dodo Chogovadze
Princess Budhur
Andrey Fayt
Andrey Fayt
Magribinets
Otar Koberidze
The Sultan
Yekaterina Verulashvili
Alladin's mother
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Naimudrejshij
Gusejn Sadykhov
The Wazir, Mubarak's father
Valentin Bryleev
Mubarak
Yury Chekulayev
Mustafa
Otar Bilanishvili
Storozh
Director Boris Rytsarev
Writer Viktor Vitkovich, Grigori Yagdfeld
Composer Aleksey Muravlyov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1966
World premiere 30 December 1967
Release date
23 February 1968 Germany
16 October 1968 USA
30 December 1967 USSR
MPAA PG
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Volshebnaya lampa Aladdina, Aladdin and the Magic Lamp, Aladins Wunderlampe, Alladin lamppu, Alaaddin'in Lambası: Efsaneler Ülkesi, Aladdin and His Magic Lamp, Aladdin és a csodalámpa, Aladdin's Magic Lamp, Aladdins lampa, Aladdins magiska lampa, Aladin ou la lampe merveilleuse, Aladini võlulamp, Aladinova kouzelná lampa, Aladinova lampa, Alladins forunderlige lampe, Alladins magiska lampa, Alladins magiske lampe, Cudowna lampa Alladyna, La lámpara maravillosa de Aladino, La leggenda di Aladino, Lampa lui Aladin, Las aventuras de Aladino, To magiko lyhnari tou Aladdin, Волшебная лампа Аладдина

Film rating

7.0
Rate 19 votes
6.7 IMDb

Quotes

Princess Budhur [dreamily raising hands] Aladd-i-i-i-n!
The Sultan [imitating her, also dreamily raising hands] Aladd-i-i-i-n!
The Sultan [abruptly shaking this impression] What Aladdin are you talking about, daughter of ours?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Aladdin and His Magic Lamp

The New Adventures of Aladdin
The New Adventures of Aladdin Comedy
2016, France
4.0
Stilyagi
Stilyagi Comedy, Musical
2008, Russia
7.0
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Dvadtsatyy vek nachinaetsya
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Dvadtsatyy vek nachinaetsya Crime, Detective
1986, USSR
8.0
The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Treasures of Agra
The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Treasures of Agra Crime, Detective, Romantic
1983, USSR
8.0
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskerviley
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskerviley Adventure, Crime, Mystery
1981, USSR
8.0
Captain Nemo
Captain Nemo Fantasy
1975, USSR
6.0
It Can't Be!
It Can't Be! Comedy
1975, USSR
7.0
Ruslan and Ludmila
Ruslan and Ludmila Fantasy
1972, USSR
7.0
Seven Old Men and a Girl
Seven Old Men and a Girl Comedy, Musical, Sport
1968, USSR
6.0
Kidnapping, Caucasian Style
Kidnapping, Caucasian Style Comedy
1966, USSR
8.0
Hussar Ballad
Hussar Ballad Musical, Comedy
1962, USSR
7.0
Alexander Nevsky
Alexander Nevsky Biography, History, War
1938, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more