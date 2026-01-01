Menu
Awards and nominations of Endgame 2009

Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
