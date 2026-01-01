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Poster of It Happened in the Donbass
5.9
Kinoafisha Films It Happened in the Donbass
5.9

It Happened in the Donbass

, 1945
Eto bylo v Donbasse
USSR / War, Drama / 18+
Poster of It Happened in the Donbass
5.9

Cast

Tatiana Okunevskaya
Natasha Loginova
Yelena Tyapkina
Darya Timofeevna
Vera Altayskaya
Marusya Shelkoplyas
Yelena Izmailova
Lisa
Zoya Zhukova
Ivan Pelttser
Afanasy Petrovich Kulygin, miner
Vladimir Kolchin
Boris Poslavsky
Ivan Pereverzev
Ivan Pereverzev
Stepan Andreyevich Ryabinin
Vladimir Balashov
Pavlik Bazanov
Anatoliy Eliseev
Konstantin Karelskih
Director Leonid Lukov
Writer Sergei Antonov, Mikhail Bleiman, Boris Gorbatov
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1945
World premiere 11 July 1945
Release date
26 October 1945 Czechoslovakia
11 July 1945 USSR
Production Soyuzdetfilm
Also known as
Eto bylo v Donbasse, Это было в Донбассе, Es war im Donbass, Ez történt a Don-medencében, It Happened in the Donbass, Questo accadde nel Donbass, Bylo to v Donbassu

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.4 IMDb
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