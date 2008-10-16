Menu
Fremde in mir, Das
1 poster
Fremde in mir, Das

Fremde in mir, Das

Fremde in mir, Das 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Germany
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2008
World premiere 16 October 2008
Release date
17 November 2010 France
16 October 2008 Germany 12
Budget €500,000
Worldwide Gross $84,544
Production NiKo Film, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Also known as
Das Fremde in mir, The Stranger in Me, El extraño en mí, L'étranger en moi, Mutterliebe, O ehthros mesa mou, O Estranho em Mim, Obcy we mnie, Străinul din mine
Director
Emily Atef
Emily Atef
Cast
Susanne Wolff
Johann von Bülow
Johann von Bülow
Maren Kroymann
Hans Diehl
Dörte Lyssewski
Cast and Crew
Film rating

6.0
10 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
