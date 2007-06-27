Menu
Poster of Midsummer Madness
Poster of Midsummer Madness
6.4 IMDb Rating: 5.9
Midsummer Madness

Midsummer Madness

Midsummer Madness 18+
Country Austria / Great Britain / Latvia / Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2007
Online premiere 23 April 2009
World premiere 27 June 2007
Release date
27 June 2007 Russia 16+
12 October 2007 Austria
27 June 2007 Kazakhstan
7 November 2007 Latvia
6 November 2007 USA
27 June 2007 Ukraine
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $148,145
Production Fischer Film, Kaupo Filma, Steve Walsh Productions
Also known as
Midsummer Madness, Car kresne noci, Folie d'été, Jaanipäev Läti moodi, Jaanipäeva hullus, Jāņu nakts, Joniniu beprotybes, Joniniu naktis, Letnie szaleństwo, Letnje ludilo, Locuras del pleno verano, Loucura do Solstício de Verão, Loucuras do Pleno Verão, Ludost posred lyato, Midsummer Madnss, Őrült Szentivánéj, San letnjeg ludila, Летнее безумие
Director
Alexander Hahn
Cast
Maria de Medeiros
Maria de Medeiros
Dominique Pinon
Dominique Pinon
Chulpan Khamatova
Chulpan Khamatova
Tobias Moretti
Tobias Moretti
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
