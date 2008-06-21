Cast
Mariana Loureiro
Maria do Carmo
Márcio Garcia
Diamantino dos Anjos
Cláudia Missura
Vendedora de Passegens em Rodoviária
Rosi Campos
Serrana de Jesús Feliciano
Norival Rizzo
Delegado Alberto Chagas
Kiko Bertholini
Lucio Mario Espinheira
Clarissa Kiste
Lenice Carbastaflor
Paca Gabaldón
Luz Guarany
Cast and Crew
Director
Murilo Pasta
Writer
Murilo Pasta
Composer
Zacarías M. de la Riva
Film details
Country
Brazil / Spain / Poland
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2008
World premiere
21 June 2008
Worldwide Gross
$228,225
Production
A Contraluz Films, BR-3 Films, Gremi Film Production
Also known as
Carmo, Carmo, Hit the Road, Кармо