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Poster of Carmo, Hit the Road
6.6
Carmo, Hit the Road - Trailer
Kinoafisha Films Carmo, Hit the Road
6.6

Carmo, Hit the Road

, 2008
Carmo
Brazil, Spain, Poland / Adventure / 18+
Trailers
Poster of Carmo, Hit the Road
6.6
Carmo, Hit the Road - Trailer
Carmo, Hit the Road  Trailer

Cast

Mariana Loureiro
Maria do Carmo
Márcio Garcia
Diamantino dos Anjos
Fele Martínez
Fele Martínez
Marco Bermejo
Cláudia Missura
Vendedora de Passegens em Rodoviária
Seu Jorge
Seu Jorge
Amparo de Jesús
Rosi Campos
Serrana de Jesús Feliciano
Norival Rizzo
Delegado Alberto Chagas
Kiko Bertholini
Lucio Mario Espinheira
Clarissa Kiste
Lenice Carbastaflor
Paca Gabaldón
Luz Guarany
Director Murilo Pasta
Writer Murilo Pasta
Composer Zacarías M. de la Riva
Cast and Crew

Film details

Country Brazil / Spain / Poland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
World premiere 21 June 2008
Release date
21 June 2008 Brazil
Worldwide Gross $228,225
Production A Contraluz Films, BR-3 Films, Gremi Film Production
Also known as
Carmo, Carmo, Hit the Road, Кармо

Film rating

6.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb

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