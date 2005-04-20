Cast
Luisa María Jiménez Rodríguez
Albertico Pujols Acosta
Jorgito's Father
Larisa Vega Alamar
Malú's Mother
Luisa María Jiménez
Jorgito's Mother
Lieter Ledesma Alberto
Police officer
Sara Cabrera
Malú's grandmother
Pavel García Valdés
Espeleolog
Juan Carlos Cremata Malberti
Antique Car Driver
Abel Rodríguez
Malú's father
Cast and Crew
Director
Juan Carlos Cremata Malberti, Iraida Malberti Cabrera
Writer
Juan Carlos Cremata Malberti, Manuel Rodríguez
Composer
Slim Pezin, Amaury Ramírez Malberti
Film details
Country
Cuba
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2005
World premiere
20 April 2005
Release date
|20 April 2006
|Russia
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|20 April 2006
|Belarus
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|20 April 2006
|Kazakhstan
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|20 April 2005
|USA
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|20 April 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$188,539
Production
Quad, DDC Films LLC, TVC Casa Productora
Also known as
Viva Cuba, ¡Viva Cuba!, Viva Kuba, Маленькие беглецы