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Poster of Viva Cuba
5.1
Kinoafisha Films Viva Cuba
5.1

Viva Cuba

, 2005
Viva Cuba
Cuba / Family, Comedy, Drama / 18+
Poster of Viva Cuba
5.1

Cast

Malú Tarrau Broche
Malú
Luisa María Jiménez Rodríguez
Jorge Milo
Jorgito
Albertico Pujols Acosta
Jorgito's Father
Larisa Vega Alamar
Malú's Mother
Jorge Milo
Jorgito
Luisa María Jiménez
Jorgito's Mother
Lieter Ledesma Alberto
Police officer
Sara Cabrera
Malú's grandmother
Pavel García Valdés
Espeleolog
Juan Carlos Cremata Malberti
Antique Car Driver
Abel Rodríguez
Malú's father
Director Juan Carlos Cremata Malberti, Iraida Malberti Cabrera
Writer Juan Carlos Cremata Malberti, Manuel Rodríguez
Composer Slim Pezin, Amaury Ramírez Malberti
Cast and Crew

Film details

Country Cuba
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2005
World premiere 20 April 2005
Release date
20 April 2006 Russia
20 April 2006 Belarus
20 April 2006 Kazakhstan
20 April 2005 USA
20 April 2006 Ukraine
Worldwide Gross $188,539
Production Quad, DDC Films LLC, TVC Casa Productora
Also known as
Viva Cuba, ¡Viva Cuba!, Viva Kuba, Маленькие беглецы

Film rating

5.1
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
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