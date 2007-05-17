Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Voyage du ballon rouge, Le
Poster of Voyage du ballon rouge, Le
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Voyage du ballon rouge, Le

Voyage du ballon rouge, Le

Voyage du ballon rouge, Le 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2007
World premiere 17 May 2007
Release date
17 May 2007 France
6 February 2008 South Korea 12
17 April 2009 Spain
7 October 2007 USA
Budget €3,000,000
Worldwide Gross $1,335,991
Production Margo Films, Les Films du Lendemain, Arte France Cinéma
Also known as
Le voyage du ballon rouge, Flight of the Red Balloon, O Voo do Balão Vermelho, À la recherche du ballon rouge, A Viagem do Balão Vermelho, Ballon rouge, Den røde ballongens reise, Der Flug des roten Ballons, Die Reise des roten Ballons, El vuelo del globo rojo, Höst i Paris, Kırmızı balon'un yolculuğu, Kynigontas to kokkino baloni, Orsay, Podróż czerwonego balonika, The Red Balloon, Κυνηγώντας το κόκκινο μπαλόνι, Полет красного надувного шарика, Пътуването на червеното балонче, ホウ・シャオシェンのレッド・バルーン, 紅氣球, 红气球之旅
Director
Hou Hsiao-Hsien
Cast
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Fang Song
Hippolyte Girardot
Hippolyte Girardot
Cast and Crew
Similar films for Voyage du ballon rouge, Le
Bee Season 6.2
Bee Season (2005)
Summer Hours 6.6
Summer Hours (2008)
Le ballon rouge 8.4
Le ballon rouge (1956)
Le bel été 1914 6.4
Le bel été 1914 (1996)
Cosmopolis 5.2
Cosmopolis (2012)
Polina 6.7
Polina (2016)
Mauvais sang 7.7
Mauvais sang (1986)
The Truth 5.9
The Truth (2019)
Sleeping Sickness 6.2
Sleeping Sickness (2011)
Code Unknown 6.9
Code Unknown (2000)
Certified Copy 6.2
Certified Copy (2010)
Who You Think I Am 7.2
Who You Think I Am (2019)

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more