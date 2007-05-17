ProductionMargo Films, Les Films du Lendemain, Arte France Cinéma
Also known as
Le voyage du ballon rouge, Flight of the Red Balloon, O Voo do Balão Vermelho, À la recherche du ballon rouge, A Viagem do Balão Vermelho, Ballon rouge, Den røde ballongens reise, Der Flug des roten Ballons, Die Reise des roten Ballons, El vuelo del globo rojo, Höst i Paris, Kırmızı balon'un yolculuğu, Kynigontas to kokkino baloni, Orsay, Podróż czerwonego balonika, The Red Balloon, Κυνηγώντας το κόκκινο μπαλόνι, Полет красного надувного шарика, Пътуването на червеното балонче, ホウ・シャオシェンのレッド・バルーン, 紅氣球, 红气球之旅