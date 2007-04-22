Menu
Poster of Earth / Unsere Erde
7.1 IMDb Rating: 7.9
2 posters
Kinoafisha Films Earth / Unsere Erde

Earth / Unsere Erde

Earth / Unsere Erde 18+
Country Germany / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 22 April 2007
Release date
22 April 2009 Argentina
8 February 2008 Austria
31 October 2007 Belgium
24 April 2009 Brazil
22 April 2009 Canada
24 April 2009 Colombia
25 October 2009 Denmark NR
11 December 2009 Finland
10 October 2007 France U
7 February 2008 Germany 6
16 November 2007 Great Britain
11 October 2007 Greece
1 May 2008 Hungary
26 March 2010 Iceland
16 November 2007 Ireland
1 November 2007 Israel
22 April 2009 Italy
12 January 2008 Japan
15 May 2009 Mexico A
29 November 2007 Netherlands 6
21 August 2008 New Zealand
22 April 2009 Panama
22 April 2009 Peru
22 April 2010 Singapore
4 September 2008 South Korea
26 October 2007 Spain APTA
24 April 2009 Switzerland
22 April 2007 USA G
24 April 2009 Venezuela
MPAA G
Budget €30,000,000
Worldwide Gross $108,976,456
Production Disneynature, BBC Worldwide, Greenlight Media AG
Also known as
Earth, La tierra, A Föld, Earth - La nostra Terra, Hành Tinh Xanh, Pãmântul, Planeettamme Maa : elokuva, Planitis Gi, Terra, Terre, Tierra, Un jour sur terre, Unsere Erde, Πλανήτης Γη, Земля, Земя, アース, 我們的地球
Director
Alastair Fothergill
Mark Linfield
Cast and Crew
Film rating

7.1
Rate 13 votes
7.9 IMDb
Stills
