Poster of The Pool Boys
Рейтинги
4.6 IMDb Rating: 4.6
Kinoafisha Films The Pool Boys

The Pool Boys

American Summer 18+
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2009
World premiere 30 September 2009
Release date
24 March 2010 Russia 16+
11 September 2011 Brazil
16 May 2014 Germany
24 March 2010 Kazakhstan
30 September 2009 USA
24 March 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $2,269
Production A-Mark Entertainment, FlipZide Pictures, Parallel Media
Also known as
The Pool Boys, American Summer, Amerikai nyár, Loucuras de Verão, Pool Boy, Pool Boys, Американское лето
Director
J. B. Rogers
Cast
Matthew Lillard
Rachelle Lefevre
Robert Davi
Tom Arnold
Efren Ramirez
Similar films for The Pool Boys
All's Faire in Love 5.4
All's Faire in Love (2009)
Spooner 5.3
Spooner (2009)
Endless Bummer 3.6
Endless Bummer (2013)
Getaway 4.6
Getaway (2013)
From the Head 7.1
From the Head (2012)
I Am Number Four 6.9
I Am Number Four (2011)
Born to Race 6.3
Born to Race (2011)
American Pie 2 7.3
American Pie 2 (2001)
Soul Plane 4.7
Soul Plane (2004)
Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth 4.0
Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)
Middle School: The Worst Years of My Life 6.1
Middle School: The Worst Years of My Life (2016)
Grassroots 5.7
Grassroots (2012)

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
