The Pool Boys
American Summer
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2009
World premiere
30 September 2009
Release date
|24 March 2010
|Russia
|
|16+
|11 September 2011
|Brazil
|
|
|16 May 2014
|Germany
|
|
|24 March 2010
|Kazakhstan
|
|
|30 September 2009
|USA
|
|
|24 March 2010
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$15,000,000
Worldwide Gross
$2,269
Production
A-Mark Entertainment, FlipZide Pictures, Parallel Media
Also known as
The Pool Boys, American Summer, Amerikai nyár, Loucuras de Verão, Pool Boy, Pool Boys, Американское лето