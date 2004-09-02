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Poster of Slova i muzyka
4.1
Kinoafisha Films Slova i muzyka
4.1

Slova i muzyka

, 2004
Slova i muzyka
Russia / Romantic / 18+
Poster of Slova i muzyka
4.1

Cast

Vera Sotnikova
Vera Sotnikova
Marat Basharov
Marat Basharov
Young Rock Singer Zhenya
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Bari Alibasov
Olga Balashova
Olga Balashova
Mikhail Bogdasarov
Mikhail Bogdasarov
Yuliya Chicherina
Andrey Danelyan
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Amaliya Mordvinova
Amaliya Mordvinova
Igor Nadzhiev
Director Ivan Solovov
Writer Elie Chouraqui, Zoya Kudrya
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2004
World premiere 2 September 2004
Release date
9 September 2004 Russia
2 September 2004 Belarus
2 September 2004 Kazakhstan
11 November 2004 USA
2 September 2004 Ukraine
Production Mentor Cinema
Also known as
Slova i muzyka, Слова и музыка, Words and Music

Film rating

4.1
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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