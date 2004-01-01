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Poster of The Recruiter
4.8
Kinoafisha Films The Recruiter
4.8

The Recruiter

, 2004
Shiza
Russia / Drama / 18+
Poster of The Recruiter
4.8

Cast

Oldzhas Nusupbayev
Mustafa (Shiza)
Olga Landina
Zinka
Eduard Tabishev
Sakura
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Doctor
Gulnara Yeraliyeva
Kulyash
Hurtaj Kanagat
Sandzhik (Zinka's son)
Khorabek Musabayev
Almaz
Bakhytbek Bajmukhanbetov
Dzhaken
Mukhit Izimov
Nurlan
Gajratdzhan Tokhgibakiyev
Uzbek
Director Gulshat Omarova
Writer Sergei Bodrov, Gulshat Omarova
Composer Siegfried
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2004
World premiere 1 January 2004
Release date
12 August 2004 Russia 16+
4 May 2005 France
12 August 2004 Kazakhstan
1 January 2004 USA
12 August 2004 Ukraine
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $54,357
Production CTB Film Company, Kazakhfilm Studios, Les Petites Lumieres
Also known as
Shiza, Schizo, Fifty-Fifty, Esquizo, Schiza - Fifty/Fifty, Schizol, Shizo, Skiso, Skizó - Egy bolond világ lovagja, The Recruiter, Ο μικρός Σχίζο, Шиzа, Шиза

Film rating

4.8
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 26 February 2024
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