Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2004
World premiere
1 January 2004
Release date
|12 August 2004
|Russia
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|16+
|4 May 2005
|France
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|12 August 2004
|Kazakhstan
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|1 January 2004
|USA
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|12 August 2004
|Ukraine
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Budget
$1,500,000
Worldwide Gross
$54,357
Production
CTB Film Company, Kazakhfilm Studios, Les Petites Lumieres
Also known as
Shiza, Schizo, Fifty-Fifty, Esquizo, Schiza - Fifty/Fifty, Schizol, Shizo, Skiso, Skizó - Egy bolond világ lovagja, The Recruiter, Ο μικρός Σχίζο, Шиzа, Шиза