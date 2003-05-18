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Poster of Elephant
5.9
Kinoafisha Films Elephant
5.9

Elephant

, 2003
Elephant
USA / Drama, Thriller / 18+
Poster of Elephant
5.9

Cast

Alex Frost
Alex
Eric Deulen
Eric
John Robinson
John McFarland
Elias McConnell
Elias
Jordan Taylor
Jordan
Carrie Finn
Carrie
Nicole George
Nicole
Brittany Mountain
Brittany
Alicia Miles
Acadia
Kristen Hicks
Michelle
Director Gus Van Sant
Writer Gus Van Sant
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2003
Online premiere 10 October 2003
World premiere 18 May 2003
Release date
1 September 2004 Russia 16+
1 September 2004 Belarus
25 September 2003 Finland
22 October 2003 France
20 September 2003 Germany
30 January 2004 Great Britain 15
6 October 2003 Iceland
3 October 2003 Italy
1 September 2004 Kazakhstan
20 September 2003 Netherlands 16
27 August 2004 South Korea
14 November 2003 USA
1 September 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $10,012,022
Production HBO Films, Fine Line Features, Meno Films
Also known as
Elephant, Elefante, Slon, Слон, Dramblys, Elefant, Elefánt, Fil, Słoń, Spilo, Ελέφαντας, エレファント, 美國暴力學校, 엘리펀트, Փիղ, فیل

Film rating

5.9
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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