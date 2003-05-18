Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
2003
Online premiere
10 October 2003
World premiere
18 May 2003
Release date
|1 September 2004
|Russia
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|16+
|1 September 2004
|Belarus
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|25 September 2003
|Finland
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|22 October 2003
|France
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|20 September 2003
|Germany
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|30 January 2004
|Great Britain
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|15
|6 October 2003
|Iceland
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|3 October 2003
|Italy
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|1 September 2004
|Kazakhstan
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|20 September 2003
|Netherlands
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|16
|27 August 2004
|South Korea
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|14 November 2003
|USA
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|1 September 2004
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$10,012,022
Production
HBO Films, Fine Line Features, Meno Films
Also known as
Elephant, Elefante, Slon, Слон, Dramblys, Elefant, Elefánt, Fil, Słoń, Spilo, Ελέφαντας, エレファント, 美國暴力學校, 엘리펀트, Փիղ, فیل