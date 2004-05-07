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Poster of New York Minute
6.2
Kinoafisha Films New York Minute
6.2

New York Minute

, 2004
New York Minute
USA / Comedy, Action, Adventure, Family / 18+
Poster of New York Minute
6.2

Cast

Ashley Olsen
Ashley Olsen
Jane Ryan
Mary-Kate Olsen
Mary-Kate Olsen
Roxy Ryan
Eugene Levy
Eugene Levy
Max Lomax
Andy Richter
Andy Richter
Bennie Bang
Riley Smith
Riley Smith
Jim, The Bike Messenger
Jared Padalecki
Jared Padalecki
Trey Lipton
Drew Pinsky
Dr. Ryan
Darrell Hammond
Hudson McGill
Andrea Martin
Senator Anne Lipton
Alannah Ong
Ma Bang
Director Dennie Gordon
Writer Emily Fox, Adam Cooper, Bill Collage
Composer George S. Clinton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2004
Online premiere 30 July 2004
World premiere 7 May 2004
Release date
15 July 2004 Russia 12+
15 July 2004 Belarus
5 August 2004 Germany
13 August 2004 Italy
15 July 2004 Kazakhstan
7 May 2004 USA
15 July 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $21,289,826
Production Warner Bros., Dualstar Productions, DiNovi Pictures
Also known as
New York Minute, Ein verrückter Tag in New York, Un instante en Nueva York, Adelfes sti Nea Yorki, Bújj, bújj, szõke!, Dan u New Yorku, Eine Hackfresse kommt selten allein, En galen dag i New York, Escapade à New York, Et døgn i New York, Hull päev New Yorgis, Într-un suflet, Jeden den v New Yorku, Mou-te, que això és Nova York, Muévete, esto es Nueva York, New York Zamanı, New York-i bújócska, No Pique de Nova York, Nowy Jork, nowa miłość, Olsen Twins: Jeden den v New Yorku, Päivä New Yorkissa, Una pazza giornata a New York, Une journée à New York, Viena diena Niujorke, Zwei Bumsbirnen in New York, Αδελφές στη Νέα Υόρκη, За част от секундата, Мгновения Нью-Йорка, Приключения в Ню Йорк, Хвилина Нью-Йорка, ニューヨーク・ミニット, 放電紐約, 紐約放電俏姐妹, Bújj, bújj, szőke!, Миттєвості Нью-Йорка, 姐妹双行：纽约真情时刻

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

Pierre Bouvier [with David and Seb] Can't you just go somewhere on vacation. I'll book your flight and pack your bag if you want. A one way ticket out of my life, watching you fly away... I never liked you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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