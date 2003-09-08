Menu
Poster of Falling Angels
Kinoafisha Films Falling Angels

Falling Angels

Falling Angels 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Canada / France
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2003
World premiere 8 September 2003
Release date
29 April 2004 Russia
29 April 2004 Belarus
8 September 2003 Canada
29 April 2004 Kazakhstan
31 October 2004 USA
29 April 2004 Ukraine
Budget 4,300,000 CAD
Production Minds Eye Entertainment, Triptych Media, Wild Bunch
Also known as
Falling Angels, Angeli caduti, La révolte des anges, Langenneet enkelit, Παραστρατημένοι άγγελοι, Падающие ангелы
Director
Scott Smith
Cast
Miranda Richardson
Callum Keith Rennie
Katharine Isabelle
Monté Gagné
Mark McKinney
Cast and Crew
