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Poster of Secret Window
7.3
Kinoafisha Films Secret Window
7.3

Secret Window

, 2004
Secret Window
USA / Horror, Thriller, Drama / 18+
Poster of Secret Window
7.3

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Mort Rainey
Len Cariou
Len Cariou
Sheriff Dave Newsome
Kyle Allatt
Maria Bello
Maria Bello
Amy Rainey
Gillian Ferrabee
Timothy Hutton
Timothy Hutton
Ted Milner
Richard Jutras
John Turturro
John Turturro
John Shooter
Ving Rhames
Ving Rhames
Charles S. Dutton
Charles S. Dutton
Ken Karsch
Joan Heney
Mrs. Garvey
John Dunn-Hill
Tom Greenleaf
Director David Koepp
Writer Stephen King, David Koepp
Composer Philip Glass, Geoff Zanelli
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2004
World premiere 12 March 2004
Release date
1 April 2004 Russia 12+
15 April 2004 Argentina
8 April 2004 Australia
30 April 2004 Austria
14 April 2004 Bahrain
14 April 2004 Belgium
3 June 2004 Bolivia
16 April 2004 Brazil
16 April 2004 Bulgaria
3 June 2004 Chile
4 June 2004 Colombia
17 June 2004 Croatia
15 April 2004 Czechia
18 June 2004 Denmark
21 April 2004 Egypt
16 April 2004 Estonia
18 June 2004 Finland
14 April 2004 France
29 April 2004 Germany
30 April 2004 Great Britain
23 April 2004 Greece
3 June 2004 Hungary
30 April 2004 Iceland
23 April 2004 India
30 April 2004 Ireland
8 April 2004 Israel
16 April 2004 Italy
16 October 2004 Japan
28 April 2004 Jordan
1 April 2004 Kazakhstan
16 April 2004 Kenya
28 July 2004 Kuwait
23 April 2004 Latvia
15 April 2004 Lebanon
30 April 2004 Lithuania
6 May 2004 Malaysia
23 April 2004 Mexico
15 April 2004 Netherlands
8 April 2004 New Zealand
18 June 2004 Norway
12 May 2004 Oman
16 April 2004 Panama
5 August 2004 Peru
29 September 2004 Philippines
16 April 2004 Poland
15 April 2004 Portugal
11 August 2004 Qatar
9 April 2004 Romania
22 April 2004 Serbia
10 June 2004 Singapore
22 April 2004 Slovakia
15 April 2004 Slovenia
16 April 2004 South Africa
10 September 2004 South Korea
16 April 2004 Spain
8 April 2004 Sweden
21 April 2004 Switzerland
23 April 2004 Taiwan
18 June 2004 Turkey
23 June 2004 UAE
12 March 2004 USA
1 April 2004 Ukraine
7 May 2004 Uruguay
11 June 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $92,913,171
Production Columbia Pictures, Grand Slam Productions, Mel's Cite du Cinema
Also known as
Secret Window, La ventana secreta, A Janela Secreta, Das geheime Fenster, Fenêtre secrète, A titkos ablak, Fereastra secreta, Gizli Pencere, La finestra secreta, Ô Cửa Bí Mật, Paslaptingas langas, Salainen ikkuna, Salajane aken, Secret Window, Secret Garden, Sekretne okno, Skrivnostno okno, Slepenais logs, Tajemné okno, Tajni prozor, Tajomné okno, Μυστικό παράθυρο, Таен прозорец, Таємне вікно, Тайное окно, Тајни прозор, सीक्रेट विंडो, シークレット ウインドウ, 秘窗, Gizli Pəncərə, Tayemne vikno, Mystikó paráthyro, Taen prozorets, Taynoye okno

Film rating

7.3
Rate 33 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1314 In the Horror genre  72 In the Thriller genre  228 In the Drama genre  602 In films of USA  805 In films of 2004  25
Updated 23 February 2025

Quotes

[last lines]
Mort [voiceover] "I know I can do it," Todd Downey said, helping himself to another ear of corn from the steaming bowl. "I'm sure that in time, every bit of her will be gone and her death will be a mystery... even to me."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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