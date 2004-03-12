|1 April 2004
|Russia
|12+
|15 April 2004
|Argentina
|8 April 2004
|Australia
|30 April 2004
|Austria
|14 April 2004
|Bahrain
|14 April 2004
|Belgium
|3 June 2004
|Bolivia
|16 April 2004
|Brazil
|16 April 2004
|Bulgaria
|3 June 2004
|Chile
|4 June 2004
|Colombia
|17 June 2004
|Croatia
|15 April 2004
|Czechia
|18 June 2004
|Denmark
|21 April 2004
|Egypt
|16 April 2004
|Estonia
|18 June 2004
|Finland
|14 April 2004
|France
|29 April 2004
|Germany
|30 April 2004
|Great Britain
|23 April 2004
|Greece
|3 June 2004
|Hungary
|30 April 2004
|Iceland
|23 April 2004
|India
|30 April 2004
|Ireland
|8 April 2004
|Israel
|16 April 2004
|Italy
|16 October 2004
|Japan
|28 April 2004
|Jordan
|1 April 2004
|Kazakhstan
|16 April 2004
|Kenya
|28 July 2004
|Kuwait
|23 April 2004
|Latvia
|15 April 2004
|Lebanon
|30 April 2004
|Lithuania
|6 May 2004
|Malaysia
|23 April 2004
|Mexico
|15 April 2004
|Netherlands
|8 April 2004
|New Zealand
|18 June 2004
|Norway
|12 May 2004
|Oman
|16 April 2004
|Panama
|5 August 2004
|Peru
|29 September 2004
|Philippines
|16 April 2004
|Poland
|15 April 2004
|Portugal
|11 August 2004
|Qatar
|9 April 2004
|Romania
|22 April 2004
|Serbia
|10 June 2004
|Singapore
|22 April 2004
|Slovakia
|15 April 2004
|Slovenia
|16 April 2004
|South Africa
|10 September 2004
|South Korea
|16 April 2004
|Spain
|8 April 2004
|Sweden
|21 April 2004
|Switzerland
|23 April 2004
|Taiwan
|18 June 2004
|Turkey
|23 June 2004
|UAE
|12 March 2004
|USA
|1 April 2004
|Ukraine
|7 May 2004
|Uruguay
|11 June 2004
|Venezuela