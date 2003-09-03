ProductionUniversal Pictures, Dreamworks Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
The Cat in the Hat, El gato, Katten, Katten i hatten, O Gato, A macska - Le a kalappal!, De kat, Dr Seuss' Katten, Dr Seuss' the Cat in the Hat, Dr. Seuss - O Gato de Chapéu, Dr. Seuss' Katten, Dr. Seuss' The Cat in the Hat, Ein Kater macht Theater, El gato y su sombrero mágico, Il gatto, Il gatto... e il cappello matto, Kata k'udi, Katinas su skrybėle, Katti, Kedi, Kot, Kötturinn með höttinn, Kübaraga kass, Le Chat Chapeauté, Le chat dans le chapeau, Mushuk, O Gato de Chapéu, O gatos, Pisica, Pişik, Runcis, The Cat in the Hat: The Movie, Ο γάτος, Кіт у капелюсі, Кот, Котката с шапка, Мысық, ハットしてキャット, 戴帽子的猫, 魔法靈貓, Кот в шляпе