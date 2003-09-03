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Poster of The Cat in the Hat
5.5
Kinoafisha Films The Cat in the Hat
5.5

The Cat in the Hat

, 2003
The Cat in the Hat
USA / Comedy, Family, Adventure, Fairy Tale / 18+
Poster of The Cat in the Hat
5.5

Cast

Mike Myers
Mike Myers
The Cat
Spencer Breslin
Spencer Breslin
Conrad
Dakota Fanning
Dakota Fanning
Sally
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Quinn
Kelly Preston
Kelly Preston
Mom
Candace Brown
Paris Hilton
Paris Hilton
Sean Hayes
Sean Hayes
Voice of the Fish
Paige Hurd
Paige Hurd
Amy Hill
Amy Hill
Mrs. Kwan
Danielle C. Ryan
Thing One
Taylor Rice
Thing One
Director Bo Welch
Writer Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer, Dr. Seuss
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2003
Online premiere 26 March 2004
World premiere 3 September 2003
Release date
18 March 2004 Russia 12+
29 January 2004 Argentina
31 March 2004 Australia
9 April 2004 Austria
18 March 2004 Belarus
4 January 2004 Brazil L
21 November 2003 Canada
9 January 2004 Chile
2 April 2004 Denmark
2 April 2004 Finland
31 March 2004 France
8 April 2004 Germany
2 April 2004 Great Britain
8 April 2004 Hungary KN
19 March 2004 Iceland
2 April 2004 Ireland PG
18 June 2004 Italy T
18 March 2004 Kazakhstan
5 December 2003 Mexico A
29 April 2004 Netherlands AL
8 April 2004 New Zealand PG
1 April 2004 Norway A
26 March 2004 Poland 12
1 April 2004 Portugal
12 March 2004 Singapore PG
31 December 2003 South Korea
7 April 2004 Spain
2 April 2004 Sweden Btl
31 March 2004 Switzerland 6
23 April 2004 Turkey
21 November 2003 USA
18 March 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $109,000,000
Worldwide Gross $133,960,541
Production Universal Pictures, Dreamworks Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
The Cat in the Hat, El gato, Katten, Katten i hatten, O Gato, A macska - Le a kalappal!, De kat, Dr Seuss' Katten, Dr Seuss' the Cat in the Hat, Dr. Seuss - O Gato de Chapéu, Dr. Seuss' Katten, Dr. Seuss' The Cat in the Hat, Ein Kater macht Theater, El gato y su sombrero mágico, Il gatto, Il gatto... e il cappello matto, Kata k'udi, Katinas su skrybėle, Katti, Kedi, Kot, Kötturinn með höttinn, Kübaraga kass, Le Chat Chapeauté, Le chat dans le chapeau, Mushuk, O Gato de Chapéu, O gatos, Pisica, Pişik, Runcis, The Cat in the Hat: The Movie, Ο γάτος, Кіт у капелюсі, Кот, Котката с шапка, Мысық, ハットしてキャット, 戴帽子的猫, 魔法靈貓, Кот в шляпе

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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