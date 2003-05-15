Cast
Natalia Arjona
Une invitée
Cast and Crew
Director
Igor Minaiev
Writer
Olga Mikhaylova, Igor Minaiev
Composer
Anatoli Dergachyov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2002
World premiere
15 May 2003
Release date
|15 May 2003
|Russia
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|19 December 2003
|Belarus
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|6 May 2009
|France
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|19 December 2003
|Kazakhstan
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|19 December 2003
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,879
Also known as
Lunnye polyany, Moon Glades, Ay Boşluğu, Les clairières de lune, Лунные поляны