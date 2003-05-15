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5.6
Kinoafisha Films Lunnye polyany
5.6

Lunnye polyany

, 2002
Lunnye polyany
Russia / Romantic / 18+
5.6

Cast

Alisa Bogart
Sister
Andrey Kuzichev
Andrey Kuzichev
Brother
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Aleksandr Berda
Siergiej
Andrei Tolubeyev
Andrei Tolubeyev
Muraszow
Sergey Losev
Igor Minaiev
Natalia Arjona
Une invitée
Natalya Shostak
Director Igor Minaiev
Writer Olga Mikhaylova, Igor Minaiev
Composer Anatoli Dergachyov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2002
World premiere 15 May 2003
Release date
15 May 2003 Russia
19 December 2003 Belarus
6 May 2009 France
19 December 2003 Kazakhstan
19 December 2003 Ukraine
Worldwide Gross $1,879
Also known as
Lunnye polyany, Moon Glades, Ay Boşluğu, Les clairières de lune, Лунные поляны

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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