ProductionDet Danske Filminstitut, Zentropa Entertainments
Also known as
Elsker dig for evigt, Open Hearts, Te quiero para siempre, Älskar dig för evigt, A corazón abierto, Açık Kalpler, Atvertos širdys, Corações Abertos, Corações Livres, Corazones abiertos, Dogme # 28 - Elsker dig for evigt, Elsker deg for evig, Für immer und ewig, Hogy szeretsz?, Iubire pentru eternitate, Otwarte serca, Rakastan sinua ikuisesti, Ανοιχτές καρδιές, Σ' αγαπούσα για πάντα, Відкриті серця, Открытые сердца, しあわせな孤独, 窗外有情天, Open Hearts - Für immer und ewig
Film rating
6.7
Rate15 votes
7.5IMDb
Updated 15 December 2023
Stills
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Interesting facts
"Elsker dig for evigt" literally translates as "Love you forever".