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Poster of Open Hearts
6.7
Kinoafisha Films Open Hearts
6.7

Open Hearts

, 2002
Open Hearts
Denmark / Drama / 18+
Poster of Open Hearts
6.7

Cast

Sonja Richter
Sonja Richter
Cæcilie
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Niels
Birthe Neumann
Hanne
Paprika Steen
Paprika Steen
Marie
Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
Joachim
Stine Bjerregaard
Stine
Niels Olsen
Finn
Ulf Pilgaard
Thomsen
Ronnie Lorenzen
Gustav
Pelle Bang Sørensen
Emil
Director Susanne Bier
Writer Anders Thomas Jensen, Susanne Bier
Composer Jesper Winge Leisner
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2002
Online premiere 10 January 2004
World premiere 6 September 2002
Release date
14 May 2003 Russia 16+
14 May 2003 Belarus
6 September 2002 Denmark
9 January 2003 Germany 12
18 July 2003 Greece
28 August 2003 Hungary
14 May 2003 Kazakhstan
20 February 2003 Netherlands
1 January 2003 USA
14 May 2003 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,692,272
Production Det Danske Filminstitut, Zentropa Entertainments
Also known as
Elsker dig for evigt, Open Hearts, Te quiero para siempre, Älskar dig för evigt, A corazón abierto, Açık Kalpler, Atvertos širdys, Corações Abertos, Corações Livres, Corazones abiertos, Dogme # 28 - Elsker dig for evigt, Elsker deg for evig, Für immer und ewig, Hogy szeretsz?, Iubire pentru eternitate, Otwarte serca, Rakastan sinua ikuisesti, Ανοιχτές καρδιές, Σ' αγαπούσα για πάντα, Відкриті серця, Открытые сердца, しあわせな孤独, 窗外有情天, Open Hearts - Für immer und ewig

Film rating

6.7
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Updated 15 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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