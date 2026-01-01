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Poster of Bad Girls
5.6
Kinoafisha Films Bad Girls
5.6

Bad Girls

, 1994
Bad Girls
USA / Western / 18+
Poster of Bad Girls
5.6

Cast

Mary Stuart Masterson
Mary Stuart Masterson
Anita Crown
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Eileen Spenser
James Russo
Kid Jarrett
James LeGros
James LeGros
William Tucker
Madeleine Stowe
Madeleine Stowe
Cody Zamora
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Lilly Laronette
Robert Loggia
Robert Loggia
Frank Jarrett
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Josh McCoy
Jim Beaver
Pinkerton Detective Graves
Nick Chinlund
Nick Chinlund
Pinkerton Detective O'Brady
Director Jonathan Kaplan
Writer Charles Finch, Gray Frederickson, Albert S. Ruddy, Ken Friedman
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1994
World premiere 22 April 1994
Release date
22 April 1994 Russia 16+
18 August 1994 Czechia 12+
6 July 1994 France
28 July 1994 Germany
1 July 1994 Great Britain 15
4 August 1994 Hungary
12 November 1994 Japan
22 April 1994 Kazakhstan
26 August 1994 Turkey
22 April 1994 USA
22 April 1994 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $15,240,435
Production Twentieth Century Fox, The Ruddy Morgan Organization
Also known as
Bad Girls, Cuatro mujeres y un destino, Bad Girls - naiset satulassa, Belles de l'Ouest, Blogos merginos, Kötü Kızlar, Les belles de l'Ouest, Loše devojke, Loše djevojke, Mulheres de Armas, Những Người Đẹp Miền Tây, Patuinglid, Perseguidas: 4 mujeres y un destino, Pistolnice, Pištoľníčky, Quatro Mulheres e um Destino, Rosszlányok, Vražja dekleta, Wystrzałowe dziewczyny, Κακά κορίτσια, Лоши момичета, Плохие девчонки, Стерви, バッド・ガールズ

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.2 IMDb
Listen to the
soundtrack Bad Girls
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