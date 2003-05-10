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Poster of Dnevnik kamikadze
5.3
Kinoafisha Films Dnevnik kamikadze
5.3

Dnevnik kamikadze

, 2002
Dnevnik kamikadze
Russia / Crime, Drama / 18+
Poster of Dnevnik kamikadze
5.3

Cast

Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Vadim
Nikolay Chindyaykin
Nikolay Chindyaykin
Maksim
Natalya Kolyakanova
Natalya Kolyakanova
Yekaterina
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Viktor
Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniya Dobrovolskaya
Dasha
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Larisa
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Zhenya Polyak "The Pole
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Vadim's Mother
Alisa Priznyakova
Tamara
Roman Bokashevsky
Vadim (Child)
Director Dmitriy Meskhiev
Writer Eduard Volodarsky
Composer Slava Kurashov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2002
World premiere 10 May 2003
Release date
6 June 2003 Russia 16+
10 May 2003 Kazakhstan
11 November 2003 USA
10 May 2003 Ukraine
Production Art Pictures Group, Non-Stop Productions, Slovo
Also known as
Dnevnik kamikadze, Diary of a Kamikaze, Pamiętnik kamikadze, Дневник камикадзе

Film rating

5.3
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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