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Poster of Maid in Manhattan
5.8
Kinoafisha Films Maid in Manhattan
5.8

Maid in Manhattan

, 2002
Maid in Manhattan
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Maid in Manhattan
5.8

Synopsis

A Senatorial candidate falls for a hotel maid, thinking she is a socialite, when he sees her trying on a wealthy woman's dress.

Cast

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Marisa Ventura
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Christopher Marshall
Natasha Richardson
Natasha Richardson
Caroline Lane
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Jerry Siegel
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Rachel Hoffberg
Marissa Matrone
Stephanie Kehoe
Priscilla Lopez
Veronica Ventura
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Tyler Posey
Tyler Posey
Ty Ventura
Chris Eigeman
John Bextrum
Frances Conroy
Frances Conroy
Paula Burns
Director Wayne Wang
Writer John Hughes, Kevin Wade
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2002
Online premiere 6 March 2003
World premiere 13 December 2002
Release date
5 March 2003 Russia Каскад 16+
6 March 2003 Australia
18 April 2003 Brazil
13 December 2002 Canada
5 June 2003 Czechia
25 April 2003 Denmark
12 March 2003 France
6 March 2003 Germany
7 March 2003 Great Britain
4 March 2003 Italy
5 March 2003 Kazakhstan
25 April 2003 Lithuania
27 March 2003 Netherlands
28 February 2003 Portugal
5 June 2003 Slovakia
21 March 2003 South Korea 12
18 April 2003 Spain
13 December 2002 USA
5 March 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $154,906,693
Production Revolution Studios, Red Om Films, Hughes Entertainment
Also known as
Maid in Manhattan, Sueño de amor, Kärleken checkar in, Manhattan Love Story, Álmomban már láttalak, Aşk Masalı, Camerista, Cô Hầu Phòng Ở Manhattan, Coup de foudre à Manhattan, Dogodilo se na Manhattanu, Encontro de Amor, Encontro em Manhattan, Istabene lielpilsētā, Kráska z Manhattanu, Krásná pokojská, Made in New York, Magisk møte på Manhattan, Manhattani tuhkatriinu, Pokojówka na Manhattanie, Romance à Manhattan, Storbyens små mirakler, Sucedió en Manhattan, Tai nutiko Manhetene, The Chambermaid, Un amore a 5 stelle, unelmien manhattan, Untitled John Hughes, Uptown Girl, Va passar a Manhattan, Yaffa B'Manhattan, Zgodilo se je na Manhattnu, Η καμαριέρα, Госпожа горничная, Петзвезден романс, Покоївка з Мангеттену, Собарица и сенатор, Собарица са Менхетна, メイド・イン・マンハッタン, 女佣變鳳凰, เสน่ห์รักสาวใช้หวานฉ่ำ, Manhattan Love Story - Maid in Manhattan, 曼哈顿灰姑娘

Film rating

5.8
Rate 11 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 December 2023
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soundtrack Maid in Manhattan

Quotes

Lionel Bloch To serve people takes dignity and intelligence. But remember, they are only people with money. And although we serve them, we are not their servants. What we do, Miss Ventura, does not define who we are. What defines us is how well we rise after falling.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The film is loosely based on a true story. In 1959, Steven Clark Rockefeller, the son of the Governor of New York, Nelson Rockefeller, married Anne-Marie Rasmussen, a maid who had worked at his family's hotel in Manhattan.

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