|5 March 2003
|Russia
|Каскад
|16+
|6 March 2003
|Australia
|18 April 2003
|Brazil
|13 December 2002
|Canada
|5 June 2003
|Czechia
|25 April 2003
|Denmark
|12 March 2003
|France
|6 March 2003
|Germany
|7 March 2003
|Great Britain
|4 March 2003
|Italy
|5 March 2003
|Kazakhstan
|25 April 2003
|Lithuania
|27 March 2003
|Netherlands
|28 February 2003
|Portugal
|5 June 2003
|Slovakia
|21 March 2003
|South Korea
|12
|18 April 2003
|Spain
|13 December 2002
|USA
|5 March 2003
|Ukraine
The film is loosely based on a true story. In 1959, Steven Clark Rockefeller, the son of the Governor of New York, Nelson Rockefeller, married Anne-Marie Rasmussen, a maid who had worked at his family's hotel in Manhattan.