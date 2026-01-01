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Poster of 1969
7.1
Kinoafisha Films 1969
7.1

1969

, 1988
1969
USA / Drama / 18+
Poster of 1969
7.1

Cast

Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Scott
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Ralph Carr
Bruce Dern
Bruce Dern
Cliff
Mariette Hartley
Jessie
Winona Ryder
Winona Ryder
Beth
Joanna Cassidy
Ev
Christopher Wynne
Alden
Keller Kuhn
Marsha
Steve Foster
Marshall
Mert Hatfield
Coach Heart
Director Ernest Thompson
Writer Ernest Thompson
Composer Michael Small
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1988
World premiere 18 August 1988
Release date
18 November 1988 Russia 16+
9 November 1989 Germany
25 January 1989 Great Britain
18 November 1988 Kazakhstan
18 August 1988 USA
18 November 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $5,979,011
Production Atlantic Entertainment Group, Atlantic Productions, Daniel Grodnik Productions
Also known as
1969, Die Generation von 1969, १९६९, 1969 - O Ano que Mudou Nossas Vidas, 1969-та, 1969: i giorni della rabbia, Aufrecht gegen den Strom, Ezerkilencszázhatvankilenc, Rok 1969

Film rating

7.1
Rate 12 votes
5.8 IMDb
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