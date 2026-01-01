Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1988
World premiere
18 August 1988
Release date
|18 November 1988
|Russia
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|16+
|9 November 1989
|Germany
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|25 January 1989
|Great Britain
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|18 November 1988
|Kazakhstan
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|18 August 1988
|USA
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|18 November 1988
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$7,000,000
Worldwide Gross
$5,979,011
Production
Atlantic Entertainment Group, Atlantic Productions, Daniel Grodnik Productions
Also known as
1969, Die Generation von 1969, १९६९, 1969 - O Ano que Mudou Nossas Vidas, 1969-та, 1969: i giorni della rabbia, Aufrecht gegen den Strom, Ezerkilencszázhatvankilenc, Rok 1969