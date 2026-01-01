Also known as

Even Cowgirls Get the Blues, Até as Vaqueiras Ficam Tristes, Cowgirl Blues, Blues kaubojki, Cowgirl, Cowgirl - Il nuovo sesso, Dişi Kovboylar da Hüzünlenir, Ellas también se deprimen, Elles també es deprimeixen, Even cowgirls get the blues: ellas también se deprimen, Femeile adevărate nu plâng niciodată, I kaubojke plaču, I kowbojki mogą marzyć, I na kovbojky občas padne smutek, Las mujeres también se ponen tristes, Même les cowgirls ont du vague à l'âme, Même les cowgirls ont le vague à l'âme, Néha a csajok is úgy vannak vele, Net ir kaubojėms būna liūdna, Sueños del camino, Ακόμα και οι καουμπόισσες μελαγχολούν, Даже девушки-ковбои иногда грустят, Дори каубойките плачат, カウガール・ブルース

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