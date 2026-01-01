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Poster of Even Cowgirls Get the Blues
5.5
Kinoafisha Films Even Cowgirls Get the Blues
5.5

Even Cowgirls Get the Blues

, 1993
Even Cowgirls Get the Blues
USA / Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Even Cowgirls Get the Blues
5.5

Cast

Uma Thurman
Uma Thurman
Sissy Hankshaw
Angie Dickinson
Miss Adrian
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Julian Gitche
John Hurt
John Hurt
The Countess
River Phoenix
River Phoenix
Roseanne Barr
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
Rupert
Crispin Glover
Crispin Glover
Buck Henry
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
Delores Del Ruby
Heather Graham
Heather Graham
Pat Morita
The Chink
Director Gus Van Sant
Writer Tom Robbins, Gus Van Sant
Composer k.d. lang, Ben Mink
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1993
World premiere 13 September 1993
Release date
6 January 1995 Great Britain
13 May 1994 USA
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $1,708,873
Production New Line Cinema, Fourth Vision
Also known as
Even Cowgirls Get the Blues, Até as Vaqueiras Ficam Tristes, Cowgirl Blues, Blues kaubojki, Cowgirl, Cowgirl - Il nuovo sesso, Dişi Kovboylar da Hüzünlenir, Ellas también se deprimen, Elles també es deprimeixen, Even cowgirls get the blues: ellas también se deprimen, Femeile adevărate nu plâng niciodată, I kaubojke plaču, I kowbojki mogą marzyć, I na kovbojky občas padne smutek, Las mujeres también se ponen tristes, Même les cowgirls ont du vague à l'âme, Même les cowgirls ont le vague à l'âme, Néha a csajok is úgy vannak vele, Net ir kaubojėms būna liūdna, Sueños del camino, Ακόμα και οι καουμπόισσες μελαγχολούν, Даже девушки-ковбои иногда грустят, Дори каубойките плачат, カウガール・ブルース

Film rating

5.5
Rate 13 votes
4.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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