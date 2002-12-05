Menu
Kinoafisha Films Dangerous Liaisons

Dangerous Liaisons

Dangerous Liaisons 18+
Synopsis

A scheming widow and her manipulative ex-lover make a bet regarding the corruption of a recently married woman.
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1988
Online premiere 5 December 2002
World premiere 11 December 1988
Release date
11 December 1988 Russia 16+
9 March 1989 Australia M
23 March 1989 Brazil 18
22 March 1989 France
13 April 1989 Germany
10 March 1989 Great Britain
13 April 1989 Greece
9 June 1989 Ireland
17 March 1989 Italy
16 September 1989 Japan R15+
11 December 1988 Kazakhstan
3 May 1989 Netherlands
31 December 1988 Poland 16
3 March 1989 Portugal
10 March 1989 Spain
10 March 1989 Sweden
24 February 1989 USA
11 December 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $34,670,720
Production Lorimar Film Entertainment, NFH Productions, Warner Bros.
Also known as
Dangerous Liaisons, Relaciones peligrosas, Опасные связи, Farlige forbindelser, Gefährliche Liebschaften, Ligações Perigosas, Nebezpečné známosti, Opasne veze, Valheet ja viettelijät, Epikindynes sheseis, Farligt begär, Kiken na Kankei, Las amistades peligrosas, Le relazioni pericolose, Legaturi periculoase, Les amistats perilloses, Les liaisons dangereuses, Mối Quan Hệ Nguy Hiểm, Nevarna razmerja, Niebezpieczne związki, Ohtlikud armusuhted, Pavojingi ryšiai, Tehlikeli ilişkiler, Təhlükəli əlaqələr, Veszedelmes viszonyok, Xavfli aloqalar, Επικίνδυνες σχέσεις, Қауіпті байланыстар, Небезпечні зв'язки, Опасни връзки, دينجرس ليايزونس, 危险关系, 危険な関係, 危險關係
Director
Stephen Frears
Stephen Frears
Cast
Glenn Close
Glenn Close
John Malkovich
John Malkovich
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Swoosie Kurtz
Swoosie Kurtz
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Cast and Crew
Quotes
Marquise de Merteuil When I came out into society, I was fifteen. I already knew that the role I was condemned to, namely to keep quiet and do what I was told, gave me the perfect opportunity to listen and observe. Not to what people told me, which naturally was of no interest, but to whatever it was they were trying to hide. I practiced detachment. I learned how to look cheerful while, under the table, I stuck a fork into the back of my hand. I became a virtuoso of deceit. It wasn't pleasure I was after, it was knowledge. I consulted the strictest moralists to learn how to appear, philosophers to find out what to think, and novelists to see what I could get away with. And in the end, I distilled everything to one wonderfully simple principle: win or die.
Stills
