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Poster of Hoodwinked!
6.9
Kinoafisha Films Hoodwinked!
6.9

Hoodwinked!

, 2005
Hoodwinked
USA / Family, Animation, Comedy / 18+
Poster of Hoodwinked!
6.9

Cast

James Belushi
James Belushi
The Woodsman
Andy Dick
Boingo
Corey Edwards
Twitchy
Todd Edwards
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Red
Tom Kenney
Tom Kenney
Tony Leech
Joel McCrary
Sally Struthers
Sally Struthers
Patrick Warburton
Patrick Warburton
The Wolf
David Ogden Stiers
David Ogden Stiers
Nicky Flippers
Glenn Close
Glenn Close
Granny
Director Corey Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
Writer Karey Kirkpatrick, Corey Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
Composer John Mark Painter
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2005
Online premiere 3 March 2006
World premiere 16 December 2005
Release date
2 March 2006 Russia Централ Партнершип
3 August 2006 Australia
2 March 2006 Belarus
16 December 2005 Brazil
2 March 2006 Czechia
23 June 2006 Denmark
25 January 2006 France
24 December 2006 Germany
29 September 2006 Great Britain
28 November 2006 Greece
29 September 2006 Ireland G
13 July 2006 Israel
30 May 2006 Italy
2 March 2006 Kazakhstan
10 May 2006 Netherlands
6 April 2006 South Korea
22 September 2006 Spain
9 June 2006 Sweden
16 December 2005 USA
2 March 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $110,013,167
Production Kanbar Entertainment, Kanbar Animation, Blue Yonder Films
Also known as
Hoodwinked!, ¡Buza Caperuza! La verdadera historia, Hoodwinked, La verdadera historia de Caperucita Roja, La véritable histoire du petit chaperon rouge, Sanningen om Rödluvan, Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti, Capuchinho Vermelho: A Verdadeira História, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Czerwony Kapturek: Prawdziwa historia, Deu a Louca na Chapeuzinho, Die Rotkäppchen-Verschwörung, Die Rotkäppchenverschwörung, Hoodwinked! The True Story of Red Riding Hood, Karcoolka, Karcoolka - Skutocný príbeh o Cervenej ciapocke, Kdo je podtaknil Rdeci kapici?, Kırmızı Başlıklı Kız, Ko je smestio Crvenkapi?, Kokkinoskoufitsa, Kriminaline Raudonkepuraites istorija, Kuso小紅帽, La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja, Las locas aventuras de Caperucita Roja, Little Red, Lupul, Scufița si enigma, PiROSSZka - A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi, Punamütsikese tõeline lugu, Sandheden om Rødhætte, Sannheten om Rødhette, Sarkangalvītes jaunie piedzīvojumi, Täitsa metsas!, Tapaus Punahilkka, Tko je smjestio Crvenkapici?, Κοκκινοσκουφίτσα, Истината за Червената шапчица, Правдива історія Червоного капелюшка, Правдивая история Красной Шапки, リトル・レッド　レシピ泥棒は誰だ!?, 小紅帽特工隊, 小红帽特工队, Hoodwinked 1, 小红帽, 빨간 모자의 진실, Die Rotkäppchen Verschwörung, Hoodwinked! 01 Hoodwinked!, Capuchinho Vermelho - A Verdadeira História, Die Rotkaeppchen Verschwoerung, Tko je smjestio crvenkapici, リトル・レッド レシピ泥棒は誰だ！？

Cartoon rating

6.9
Rate 16 votes
6.5 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

The Wolf [receiving a lit stick of dynamite] What kind of candles are those?
Twitchy [pointing at writing on dynamite] Dee-na-mee-tay. Must be Italian.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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