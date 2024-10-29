Menu
7.8 IMDb Rating: 7.8
2 posters
Kinoafisha Films The Breakfast Club

The Breakfast Club

The Breakfast Club 18+
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1985
World premiere 7 February 1985
Release date
7 February 1985 Russia 16+
1 August 1985 Australia
28 June 1985 Brazil
16 August 1985 Finland
11 September 1985 France
4 July 1985 Germany
5 March 1985 Great Britain
11 September 1985 Greece
3 May 1986 India
14 June 1985 Ireland
27 September 1985 Italy
3 May 1986 Japan PG12
7 February 1985 Kazakhstan
22 August 1985 Netherlands
15 February 1985 Norway 15
5 September 1985 Portugal
30 April 1989 Spain
5 July 1985 Sweden
15 February 1985 USA
7 February 1985 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $52,084,721
Production Universal Pictures, A&M Films, Channel Productions
Also known as
The Breakfast Club, Breakfast Club, El club de los cinco, Клуб «Завтрак», «Таңғы ас» клубы, Breakfast Club - Der frühstücksclub, Breakfast Club - Frokostklubben, Brekkariklubi, Brokastu klubs, Clube dos Cinco, Clubul micului dejun, Der Frühstücksclub, Hội Điểm Tâm, Kahvaltı Kulübü, Klub ranoranilaca, Klub winowajców, Nonushta klubi, Nosotros cinc5: The Breakfast Club, Nulladik óra, O Clube, Pusryčių klubas, Şcoala de sâmbătă, Səhər yeməyi klubu, Snídaňový klub, Sobotni klub, Јутарњи клуб, Клуб «Сніданок», Клуб Закуска, दी ब्रेकफास्ट क्लब, ブレックファスト・クラブ, 早餐俱乐部, 早餐俱樂部
Director
John Hughes
Cast
Emilio Estevez
Emilio Estevez
Anthony Michael Hall
Anthony Michael Hall
Judd Nelson
Judd Nelson
Ally Sheedy
Molly Ringwald
Molly Ringwald
Cast and Crew
Similar films for The Breakfast Club
Pretty in Pink 6.7
Pretty in Pink (1986)
Sixteen Candles 7.1
Sixteen Candles (1984)
Short Term 12 7.4
Short Term 12 (2013)
St. Elmo's Fire 7.2
St. Elmo's Fire (1985)
The Outsiders 7.4
The Outsiders (1983)
The Perks of Being a Wallflower 7.4
The Perks of Being a Wallflower (2012)
Juno 7.4
Juno (2007)
Mean Girls 7.2
Mean Girls (2004)
Almost Famous 7.7
Almost Famous (2000)
10 Things I Hate About You 7.5
10 Things I Hate About You (1999)
Clueless 6.8
Clueless (1995)
Dazed and Confused 8.0
Dazed and Confused (1993)

7.8
7.8 IMDb
Film Reviews

Quotes
[last lines]
Brian Johnson [closing narration] Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. You see us as you want to see us - in the simplest terms, in the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain...
Andrew Clark ...and an athlete...
Allison Reynolds ...and a basket case...
Claire Standish ...a princess...
John Bender ...and a criminal.
Brian Johnson Does that answer your question? Sincerely yours, the Breakfast Club.
