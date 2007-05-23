Go Go Tales
Go Go Tales
18+
Country
Italy / USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2007
World premiere
23 May 2007
Release date
|12 June 2008
|Russia
| Кино без границ
|
|12 June 2008
|Belarus
|
|
|23 May 2007
|France
|
|
|20 June 2008
|Italy
|
|14+
|12 June 2008
|Kazakhstan
|
|
|19 July 2007
|USA
|
|
|12 June 2008
|Ukraine
|
|
Budget
$6,200,000
Worldwide Gross
$936,542
Production
Bellatrix, De Negris Productions, Go Go Tales
Also known as
Go Go Tales, Cuentos a go-go, Histórias de Cabaret, Striptiz hikayeleri, Истории за стриптийзьорки, Сказки стриптиз-клуба