Cast
Mario Adorf
Hotel Manager
Stephen Collins
Young Barry
Michael York
Self - Michael York
Hans Jaray
Count Sobryanski
Cast and Crew
Director
Billy Wilder
Writer
Tom Tryon, Billy Wilder, I.A.L. Diamond
Composer
Miklós Rózsa
Film details
Country
France / West Germany
Runtime
1 hour 56 minutes
Production year
1978
World premiere
30 May 1978
Release date
|13 September 1978
|France
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|29 June 1978
|Germany
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|16 November 1978
|Portugal
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|15 April 1979
|USA
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MPAA
PG
Budget
$6,727,000
Production
Bavaria Atelier, Lorimar, NF Geria Filmgesellshaft GmbH
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