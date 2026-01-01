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Poster of Fedora
6.9
Kinoafisha Films Fedora
6.9

Fedora

, 1978
Fedora
France, West Germany / Drama / 18+
Poster of Fedora
6.9

Cast

Henry Fonda
Henry Fonda
President of the Academy
William Holden
William Holden
Barry Detweiler
Marthe Keller
Fedora
Hildegard Knef
The Countess
José Ferrer
José Ferrer
Doctor Vando
Frances Sternhagen
Miss Balfour
Mario Adorf
Hotel Manager
Stephen Collins
Young Barry
Michael York
Self - Michael York
Hans Jaray
Count Sobryanski
Director Billy Wilder
Writer Tom Tryon, Billy Wilder, I.A.L. Diamond
Composer Miklós Rózsa
Cast and Crew

Film details

Country France / West Germany
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1978
World premiere 30 May 1978
Release date
13 September 1978 France
29 June 1978 Germany
16 November 1978 Portugal
15 April 1979 USA
MPAA PG
Budget $6,727,000
Production Bavaria Atelier, Lorimar, NF Geria Filmgesellshaft GmbH
Also known as
Fedora, Федора, Den gådefulde Fedora, Fedora - arvoituksellinen nainen, Fedora - en gåtfull kvinna, Fedora - Giordano, Mitul Fedorei, O Segredo de Fedora, Φαιδώρα, 페도라, 丽人劫, 悲愁

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Listen to the
soundtrack Fedora

Quotes

The Countess Remember those days? Moral turpitude? You could have six husbands but you couldn't have an illegitimate child. Now you can have six children and no husband and who cares.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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