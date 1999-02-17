Menu
Poster of True Heart
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.2
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1997
World premiere 17 February 1999
Release date
17 February 1999 Russia 12+
17 February 1999 Argentina
17 February 1999 Kazakhstan
17 February 1999 Ukraine
MPAA PG
Production Orion Pictures, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Also known as
True Heart, Absturz in der Wildnis, Cœur pur, Coração Leal, Corazón de fuego, Kaland a vadonban, Khonanesta, Perifani kardia, Prawdziwe serce, Верное сердце, Віддане серце, Честно сърце
Director
Catherine Cyran
Cast
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Zachery Ty Bryan
August Schellenberg
Dey Young
Tom McBeath
Cast and Crew
Film rating

6.1
5.2 IMDb
Quotes
Khonanesta Listen. Birds not sing for storm.
Sam Yeah? How'd you learn that?
Khonanesta Many teachers. Sky teach. Rainbow in morning, rain. Afternoon, no rain. You see? Lichen on north only. Sun teach, too. South, winter, north in summer.
Khonanesta But Honey Paw
[bear]
Khonanesta best teacher. He teaches man to swim, climb, dig, even make bed in winter.
