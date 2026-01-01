Action Jackson
Action Jackson
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1988
World premiere
12 February 1988
Release date
|12 February 1988
|Russia
|
|16+
|14 April 1988
|Argentina
|
|
|14 April 1988
|Brazil
|
|16
|4 June 1988
|France
|
|TP
|7 July 1988
|Germany
|
|
|11 February 1989
|Japan
|
|R18+
|12 February 1988
|Kazakhstan
|
|
|12 February 1988
|USA
|
|
|12 February 1988
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$7,000,000
Worldwide Gross
$20,256,975
Production
Lorimar Film Entertainment, Silver Pictures
Also known as
Action Jackson, Acción Jackson, Acció Jackson, Action Jackson - ässä hihassa, Action Jackson - Homem de Acção, Action Jericho, Akcija Džekson, Akció Jackson, Akčný Jackson, Dinamit Jackson, Jackson, a vadállat, Kızgın, Ryžtingasis Džeksonas, Szalony Jackson, To xespasma tou batsou, Το ξέσπασμα του μπάτσου, Боевик Джексон, Джексон на прізвисько Мотор, Джексон по кличке 'Мотор', Екшън Джексън, アクション・ジャクソン 大都会最前線