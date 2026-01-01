Menu
Rating
5.6 IMDb

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1988
World premiere 12 February 1988
Release date
12 February 1988 Russia 16+
14 April 1988 Argentina
14 April 1988 Brazil 16
4 June 1988 France TP
7 July 1988 Germany
11 February 1989 Japan R18+
12 February 1988 Kazakhstan
12 February 1988 USA
12 February 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $20,256,975
Production Lorimar Film Entertainment, Silver Pictures
Also known as
Action Jackson, Acción Jackson, Acció Jackson, Action Jackson - ässä hihassa, Action Jackson - Homem de Acção, Action Jericho, Akcija Džekson, Akció Jackson, Akčný Jackson, Dinamit Jackson, Jackson, a vadállat, Kızgın, Ryžtingasis Džeksonas, Szalony Jackson, To xespasma tou batsou, Το ξέσπασμα του μπάτσου, Боевик Джексон, Джексон на прізвисько Мотор, Джексон по кличке 'Мотор', Екшън Джексън, アクション・ジャクソン 大都会最前線
Director
Craig R. Baxley
Cast
Carl Weathers
Carl Weathers
Craig T. Nelson
Vanity
Sharon Stone
Sharon Stone
Thomas F. Wilson
Thomas F. Wilson
5.6
5.6 IMDb
Quotes
Officer Kornblau It was a regular fuck-o-rama at my place last night.
Officer Lack Can the shit, Kornblau. There ain't been any pussy at your pad since your mother helped you move in. They oughta call your place the House of Whacks.
