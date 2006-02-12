Menu
Russian
Poster of Heisei tanuki gassen pompoko
7.3 IMDb Rating: 7.2
3 posters
Kinoafisha Films Heisei tanuki gassen pompoko

Country Japan
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1994
Online premiere 12 February 2006
World premiere 16 July 1994
Release date
2 April 2026 Russia Ракета Релизинг
18 September 2025 Brazil 10
5 December 2024 Czechia
19 October 2005 France
16 July 1994 Japan
10 July 2025 Poland
8 July 2022 Taiwan 普遍級
25 December 1995 USA G
MPAA G
Worldwide Gross $1,282,394
Production Pompoko Production Committee, Hakuhodo, Nippon Television Network (NTV)
Also known as
Heisei tanuki gassen ponpoko, Pom Poko, Pompoko, La guerra de los mapaches, Bойна тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко, Cuộc Chiến Gấu Mèo, I antepithesi ton raccoon, Milhemet Hadvivonim, Pom Poko - A tanukik birodalma, Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins, Pom Poko: meskenu karas, Pom Poko: Pesukarude sõda, PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins, Pompoko: La Guerra de los mapaches, Szopy w natarciu, The Raccoon War, Η αντεπίθεση των ρακούν, Помпоко: Боротьба єнотів в епоху Хейсей, 平成狸合戦ぽんぽこ, 平成狸合戰
Director
Isao Takahata
Cast
Shinchō Kokontei
Makoto Nonomura
Yuriko Ishida
Norihei Miki
Nijiko Kiyokawa
Cast and Crew
Cartoon rating

7.3
Rate 11 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
