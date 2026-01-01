Menu
Awards and nominations of Marriage Italian-Style 1964

Tickets
Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Best International Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1965 Academy Awards, USA 1965
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 1965 Golden Globes, USA 1965
Best Foreign Film
Winner
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Moscow International Film Festival 1965 Moscow International Film Festival 1965
Best Actress
Winner
Grand Prix
Nominee
