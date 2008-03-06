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Poster of Neidealnaya zhenshchina
6.7
Kinoafisha Films Neidealnaya zhenshchina
6.7

Neidealnaya zhenshchina

, 2008
Neidealnaya zhenshchina
Russia / Comedy / 18+
Poster of Neidealnaya zhenshchina
6.7

Cast

Anastasiya Zavorotnyuk
Anastasiya Zavorotnyuk
Vladislav Galkin
Vladislav Galkin
Olesya Sudzilovskaya
Olesya Sudzilovskaya
Igor Artashonov
Igor Artashonov
Maksim Konovalov
Maksim Konovalov
Aleksandr Siguyev
Aleksandr Siguyev
Oleg Akulich
Andrey Balyakin
Armen Filippov
Natalia Korneychuk
Director Dmitriy Fiks
Writer Aleksandr Pronin
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2008
World premiere 6 March 2008
Release date
11 December 2008 Russia
6 March 2008 Belarus
6 March 2008 Kazakhstan
6 March 2008 Ukraine
Production Motor! Film Studio
Also known as
Neidealnaya zhenshchina, An Imperfect Woman, Неидеальная женщина

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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