Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Friday the 13th
6.3
Friday the 13th - Trailer
Kinoafisha Films Friday the 13th
6.3

Friday the 13th

, 1980
Friday The 13th
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Friday the 13th
6.3
Friday the 13th - Trailer
Friday the 13th  Trailer

Cast

Betsy Palmer
Mrs. Voorhees
Adrienne King
Alice
Harry Crosby
Bill
Laurie Bartram
Brenda
Mark Nelson
Ned
Jeannine Taylor
Marcie
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Jack
Robbi Morgan
Annie
Peter Brouwer
Steve Christy
Rex Everhart
The Truck Driver
Director Sean S. Cunningham
Writer Victor Miller
Composer Harry Manfredini
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1980
Online premiere 1 August 2019
World premiere 9 May 1980
Release date
9 May 1980 Russia 16+
30 October 1980 Argentina +18
12 June 1980 Australia
9 May 1980 Brazil
9 May 1980 Canada R
31 October 2015 Chile
23 October 1980 Colombia
25 July 1980 Denmark 15
11 February 1981 France
23 October 1980 Germany
13 June 1980 Great Britain 18
14 September 1989 Hungary 18
13 June 1980 Ireland 18
12 September 1980 Italy
15 August 1980 Japan R15+
9 May 1980 Kazakhstan
30 October 1980 Mexico
19 March 1981 Netherlands 16
15 July 1986 Norway 18
13 March 1981 Portugal
25 July 1981 South Korea 15
13 June 1980 Spain
10 November 1980 Sweden
15 June 2021 Turkey 16+
9 May 1980 USA
9 May 1980 Ukraine
28 January 1982 Uruguay
MPAA R
Budget $550,000
Worldwide Gross $39,925,100
Production Sean S. Cunningham Films, Georgetown Productions Inc.
Also known as
Friday the 13th, Martes 13, Viernes 13, Vendredi 13, Freitag, der 13., Petak 13., Sexta-Feira 13, Пятница 13, 13. Cuma, 13일의 금요일, 13日の金曜日（1980）, 13號星期五, A Long Night at Camp Blood, Cümə 13, Divendres 13, Fredag den 13., Fredag den 13de, Fredagen den 13:e, Juma 13, Jûsan-nichi no kin'yôbi, Paraskevi kai 13, Pátek třináctého, Penktadienis 13, Penktadienis, 13-oji diena, Péntek 13, Perjantai 13., Perjantai 13. päivä, Petak 13-ti, Petak trinaesti, Petek trinajsti, Piątek trzynastego, Piatok trinásteho, Piektdiena, 13., Reede 13, Venerdì 13, Viernes, 13, Vineri 13, Vrijdag de 13de, Vrijdag de 13e, Yom Shisi Ha-Shlosh-Esre, Παρασκευή και 13, Жұма 13, П'ятниця 13, Петък 13-ти, Пятница 13-е, يوم الجمعة الـ13, खूनी दरिंदा, फ़्राइडे द थर्टीन्थ, शुक्रवार १३, 十三不祥日, 十三号星期五, 黑色星期五, 13日の金曜日, Friday the Thirteen, Пятница тринадцатое, П’ятниця 13-е

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Film Trailers

All trailers
Friday the 13th - Trailer
Friday the 13th Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Friday the 13th

Quotes

[last lines]
Alice The boy. Is he dead, too?
Tierney Who?
Alice The boy. Jason.
Tierney Jason?
Alice In the lake, the one... the one who attacked me. The one who pulled me underneath the water.
Tierney Ma'am, we didn't find any boy.
Alice But... then he's still there.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Friday the 13th

Scream 4
Scream 4 Horror, Thriller
2011, USA
6.0
My Soul to Take
My Soul to Take Horror, Thriller
2010, USA
6.0
Wrong Turn
Wrong Turn Thriller, Horror
2003, USA
7.0
Halloween H20: 20 Years Later
Halloween H20: 20 Years Later Horror, Thriller
1998, USA
6.0
I Know What You Did Last Summer
I Know What You Did Last Summer Thriller, Horror
1997, USA
6.0
Oak
Oak Horror
2024, USA
4.0
Bloodline Killer
Bloodline Killer Horror, Thriller
2024, USA
4.0
Friday the 13th Part 2
Friday the 13th Part 2 Horror
1981, USA
6.0
Halloween
Halloween Horror
2018, USA
6.0
A Nightmare on Elm Street
A Nightmare on Elm Street Thriller, Fantasy, Horror
2010, USA
6.0
Friday the 13th
Friday the 13th Horror
2009, USA
6.0
Jason X
Jason X Action, Horror, Sci-Fi
2001, Canada / USA
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more