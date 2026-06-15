Friday the 13th, Martes 13, Viernes 13, Vendredi 13, Freitag, der 13., Petak 13., Sexta-Feira 13, Пятница 13, 13. Cuma, 13일의 금요일, 13日の金曜日（1980）, 13號星期五, A Long Night at Camp Blood, Cümə 13, Divendres 13, Fredag den 13., Fredag den 13de, Fredagen den 13:e, Juma 13, Jûsan-nichi no kin'yôbi, Paraskevi kai 13, Pátek třináctého, Penktadienis 13, Penktadienis, 13-oji diena, Péntek 13, Perjantai 13., Perjantai 13. päivä, Petak 13-ti, Petak trinaesti, Petek trinajsti, Piątek trzynastego, Piatok trinásteho, Piektdiena, 13., Reede 13, Venerdì 13, Viernes, 13, Vineri 13, Vrijdag de 13de, Vrijdag de 13e, Yom Shisi Ha-Shlosh-Esre, Παρασκευή και 13, Жұма 13, П'ятниця 13, Петък 13-ти, Пятница 13-е, يوم الجمعة الـ13, खूनी दरिंदा, फ़्राइडे द थर्टीन्थ, शुक्रवार १३, 十三不祥日, 十三号星期五, 黑色星期五, 13日の金曜日, Friday the Thirteen, Пятница тринадцатое, П’ятниця 13-е