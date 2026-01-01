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Poster of Needle
7.3
Kinoafisha Films Needle
7.3

Needle

, 1988
Igla
USSR / Action / 18+
Poster of Needle
7.3

Cast

Ajkhan Chatayeva
Nurse
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Spartak
Arkhimed Iskakov
Arkhimed
Viktor Tsoy
Viktor Tsoy
Moro
Vladimir Danilenko
Grigori Epstein
Marina Smirnova
Marina Smirnova
Dina
Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Artur, surgeon
Gennadi Lyui
Gess
Rakhimdzhan Abdykadyrov
Thimblerigger
Aleksandr Konks
Lyolik
Raikhan Kanatbayev
Old man
Director Rashid Nugmanov
Writer Aleksandr Baranov, Bakhyt Kilibayev
Composer Viktor Tsoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1988
World premiere 16 September 1988
Release date
16 September 1988 Russia
15 August 2025 Kazakhstan 16+
10 October 1988 USA
13 February 1989 USSR
Worldwide Gross $25,387
Production Kazakhfilm, Alem
Also known as
Igla, The Needle, Игла, A tű, Adata, Die Nadel, Igła, Igna, İğne, L'aiguille, La aguja, Neula, Nõel, Η βελόνα, Η σύριγγα, Голка, Ине, 僕の無事を祈ってくれ

Film rating

7.3
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Quotes

Moro There are two kinds of people in this world: Those who are sitting on pipelines and those who need money. You are sitting on the pipeline.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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