Cast
Arkhimed Iskakov
Arkhimed
Rakhimdzhan Abdykadyrov
Thimblerigger
Raikhan Kanatbayev
Old man
Cast and Crew
Director
Rashid Nugmanov
Writer
Aleksandr Baranov, Bakhyt Kilibayev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1988
World premiere
16 September 1988
Release date
|16 September 1988
|Russia
|
|
|15 August 2025
|Kazakhstan
|
|16+
|10 October 1988
|USA
|
|
|13 February 1989
|USSR
|
|
Worldwide Gross
$25,387
Production
Kazakhfilm, Alem
Also known as
Igla, The Needle, Игла, A tű, Adata, Die Nadel, Igła, Igna, İğne, L'aiguille, La aguja, Neula, Nõel, Η βελόνα, Η σύριγγα, Голка, Ине, 僕の無事を祈ってくれ