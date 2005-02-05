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Poster of One Missed Call 2
5.3
Kinoafisha Films One Missed Call 2
5.3

One Missed Call 2

, 2005
One Missed Call 2
Japan / Horror / 18+
Poster of One Missed Call 2
5.3

Cast

Mimura
Kyoko Okudera
Hisashi Yoshizawa
Naoto Sakurai
Haruko Wanibuchi
Asaka Seto
Takako Nozoe
Renji Ishibashi
Peter Ho
Yu-Ting Chen
Chisun
Madoka Uchiyama
Shadow Liu
Mei-Feng Wang
Hakobu Okubo
Jian-Feng Wang
Karen Ôshima
Mimiko Mizunuma
Nana Koizumi
Li Li
Toshie Kobayashi
Shumei Gao
Director Renpei Tsukamoto
Writer Yasushi Akimoto, Minako Daira
Composer Kôji Endô
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2005
World premiere 5 February 2005
Release date
5 May 2005 Russia Кино без границ
5 May 2005 Belarus
5 February 2005 Japan
5 May 2005 Kazakhstan
7 April 2006 Spain
29 April 2005 USA
5 May 2005 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $12,334,036
Production Hakuhodo DY Media Partners, Japan Film Fund, Kadokawa Pictures
Also known as
Chakushin ari 2, One Missed Call 2, The Call 2, 2 ubesvarte anrop, Cevapsız Arama 2, Cuộc Gọi Nhỡ 2, El pozo, La Mort en ligne 2, Llamada perdida 2, Llamada perdida 2: El pozo, Mistet opkald 2, Nieodebrane połączenie 2, One Missed Call II, Trucada perduda 2, Üks vastamata kõne 2, Uma Chamada Perdida - A Maldição da Mina, Uma Chamada Perdida 2, Второй пропущенный звонок, 着信アリ2, 致命短信2, 铃声再夺命, 鬼來電2, 鬼来电2

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Updated 17 January 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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