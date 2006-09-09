ProductionMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), Top Gun Productions, Thema Production
Also known as
Rescue Dawn, Rescate al amanecer, Temný úsvit, Bekstvo u zoru, Bijeg u zoru, Evadare în zori, Giải Cứu Lúc Bình Minh, Hajnali mentőakció, L'alba della libertà, Laisvės aušra, O Sobrevivente, Operaatio Rescue Dawn, Operacja Świt, Pasca v džungli, Rescue Dawn - Espírito Indomável, Reševanje ob zori, Şafak harekatı, Secours à l'aube, Senjô kara no dasshutsu, Η αυγή της απόδρασης, Зората на спасението, Рятівний світанок, Спасительный рассвет, रेस्क्यू डॉन, 戦場からの脱出, 搶救黎明, Şafak Harekâtı, فجر الإنقاذ, فجر الانقاذ, แหกนรกสมรภูมิโหด, 레스큐 던, Փրկարար լուսաբաց, Päästev koidik, سپیدهدم رهایی, 重见天日, לשרוד עד החופש, রেসকিউ ডন, განთიადის იმედი