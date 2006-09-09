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Poster of Rescue Dawn
7.4
Rescue Dawn - Trailer
Kinoafisha Films Rescue Dawn
7.4

Rescue Dawn

, 2006
Rescue Dawn
USA / War, Action, Drama, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Rescue Dawn
7.4
Rescue Dawn - Trailer
Rescue Dawn  Trailer

Cast

Christian Bale
Christian Bale
Dieter Dengler
Steve Zahn
Steve Zahn
Duane
Marshall Bell
Marshall Bell
Admiral
François Chau
François Chau
Zach Grenier
Zach Grenier
Squad Leader
Pat Healy
Pat Healy
Norman
Craig Gellis
GQ
Farkas
Toby Huss
Toby Huss
Spook
Bonnie Zellerbach
Evan Jones
Evan Jones
Jeremy Davies
Jeremy Davies
Gene
Director Werner Herzog
Writer Werner Herzog
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2006
Online premiere 3 June 2009
World premiere 9 September 2006
Release date
9 September 2006 Russia Интерсинема 16+
4 July 2007 Brazil
9 September 2006 Canada
23 June 2007 Germany
23 November 2007 Great Britain
14 February 2008 Greece
23 November 2007 Ireland
9 September 2006 Kazakhstan
23 August 2007 Netherlands
25 October 2007 Portugal
27 July 2007 USA
9 September 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $7,177,143
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Top Gun Productions, Thema Production
Also known as
Rescue Dawn, Rescate al amanecer, Temný úsvit, Bekstvo u zoru, Bijeg u zoru, Evadare în zori, Giải Cứu Lúc Bình Minh, Hajnali mentőakció, L'alba della libertà, Laisvės aušra, O Sobrevivente, Operaatio Rescue Dawn, Operacja Świt, Pasca v džungli, Rescue Dawn - Espírito Indomável, Reševanje ob zori, Şafak harekatı, Secours à l'aube, Senjô kara no dasshutsu, Η αυγή της απόδρασης, Зората на спасението, Рятівний світанок, Спасительный рассвет, रेस्क्यू डॉन, 戦場からの脱出, 搶救黎明, Şafak Harekâtı, فجر الإنقاذ, فجر الانقاذ, แหกนรกสมรภูมิโหด, 레스큐 던, Փրկարար լուսաբաց, Päästev koidik, سپیده‌دم رهایی, 重见天日, לשרוד עד החופש, রেসকিউ ডন, განთიადის იმედი

Film rating

7.4
Rate 16 votes
7.2 IMDb

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Rescue Dawn - Trailer
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soundtrack Rescue Dawn
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