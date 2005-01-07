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Poster of White Noise
6.2
White Noise - Trailer
Kinoafisha Films White Noise
6.2

White Noise

, 2005
White Noise
Canada, Great Britain, USA / Mystery, Romantic, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of White Noise
6.2
White Noise - Trailer
White Noise  Trailer

Cast

Michael Keaton
Michael Keaton
Jonathan Rivers
Ian McNeice
Ian McNeice
Raymond Price
Chandra West
Chandra West
Anna Rivers
Brad Sihvon
Minister
Deborah Kara Unger
Deborah Kara Unger
Sarah Tate
Sarah Strange
Jane
Nicholas Elia
Mike Rivers
Mike Dopud
Detective Smits
Marsha Regis
Police Woman
Mitchell Kosterman
Work Man
Director Geoffrey Sax
Writer Niall Johnson
Composer Claude Foisy
Cast and Crew

Film details

Country Canada / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2005
World premiere 7 January 2005
Release date
24 February 2005 Russia Централ Партнершип
21 April 2005 Argentina
21 April 2005 Australia
25 February 2005 Austria
24 February 2005 Belarus
6 April 2005 Belgium
18 February 2005 Brazil
7 January 2005 Canada
17 March 2005 Chile
28 July 2005 Czechia
8 April 2005 Denmark
16 March 2005 Egypt
3 June 2005 Finland
2 February 2005 France
24 February 2005 Germany
7 January 2005 Great Britain
1 April 2005 Greece
10 March 2005 Hong Kong
14 April 2005 Hungary
11 February 2005 Iceland
7 January 2005 Ireland
7 April 2005 Israel
27 May 2005 Italy
28 October 2006 Japan
24 February 2005 Kazakhstan
9 March 2005 Kuwait
2 June 2005 Lithuania
4 March 2005 Mexico
14 April 2005 Netherlands
25 February 2005 Panama
19 January 2005 Philippines
26 August 2005 Poland
26 May 2005 Portugal
24 February 2005 Singapore
8 April 2005 South Korea
11 February 2005 Spain
8 April 2005 Sweden
16 June 2005 Thailand
11 February 2005 Turkey
16 February 2005 UAE
7 January 2005 USA
24 February 2005 Ukraine
21 April 2005 Uruguay
4 March 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $91,196,419
Production Brightlight Pictures, Universal Pictures, Gold Circle Films
Also known as
White Noise, Voces del más allá, La voix des morts, Baltais Troksnis, Beli šum, Fehér zaj, Giọng Nói Từ Cõi Âm, Glas smrti, Głosy, Hayalet sesler, Interférences, Lefkos thoryvos, Más allá, Negyvųjų šnabždesiai, Ruídos do Além, Valge müra, Vozes do Além, White Noise - Non ascoltate, White Noise - Schreie aus dem Jenseits, White noise: Mas allá, Λευκός θόρυβος, Белый шум, Білий шум, Бял шум, サイレントノイズ, 鬼訊號

Film rating

6.2
Rate 13 votes
5.5 IMDb
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Updated 5 June 2024

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White Noise - Trailer
White Noise Trailer
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Quotes

Jonathan Rivers Do I know you?
Raymond Price My name is Raymond Price.
Jonathan Rivers Are you following me?
Raymond Price It's about your wife, Mr. Rivers. I've been receiving messages from her from the other side.
Jonathan Rivers From what other side?
Raymond Price Jonathan, your wife is dead.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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