|24 February 2005
|Russia
|Централ Партнершип
|21 April 2005
|Argentina
|21 April 2005
|Australia
|25 February 2005
|Austria
|24 February 2005
|Belarus
|6 April 2005
|Belgium
|18 February 2005
|Brazil
|7 January 2005
|Canada
|17 March 2005
|Chile
|28 July 2005
|Czechia
|8 April 2005
|Denmark
|16 March 2005
|Egypt
|3 June 2005
|Finland
|2 February 2005
|France
|24 February 2005
|Germany
|7 January 2005
|Great Britain
|1 April 2005
|Greece
|10 March 2005
|Hong Kong
|14 April 2005
|Hungary
|11 February 2005
|Iceland
|7 January 2005
|Ireland
|7 April 2005
|Israel
|27 May 2005
|Italy
|28 October 2006
|Japan
|24 February 2005
|Kazakhstan
|9 March 2005
|Kuwait
|2 June 2005
|Lithuania
|4 March 2005
|Mexico
|14 April 2005
|Netherlands
|25 February 2005
|Panama
|19 January 2005
|Philippines
|26 August 2005
|Poland
|26 May 2005
|Portugal
|24 February 2005
|Singapore
|8 April 2005
|South Korea
|11 February 2005
|Spain
|8 April 2005
|Sweden
|16 June 2005
|Thailand
|11 February 2005
|Turkey
|16 February 2005
|UAE
|7 January 2005
|USA
|24 February 2005
|Ukraine
|21 April 2005
|Uruguay
|4 March 2005
|Venezuela