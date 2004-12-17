|17 February 2005
|Russia
|Каскад
|12+
|10 March 2005
|Argentina
|17 February 2005
|Australia
|8 April 2005
|Austria
|23 March 2005
|Bahrain
|17 February 2005
|Belarus
|17 June 2005
|Brazil
|7 April 2005
|Chile
|8 April 2005
|Colombia
|7 April 2005
|Croatia
|14 April 2005
|Czechia
|18 February 2005
|Denmark
|1 April 2005
|Ecuador
|25 February 2005
|Finland
|2 March 2005
|France
|7 April 2005
|Germany
|25 February 2005
|Great Britain
|1 April 2005
|Iceland
|25 February 2005
|Ireland
|15 April 2005
|Italy
|14 January 2006
|Japan
|17 February 2005
|Kazakhstan
|27 April 2005
|Kuwait
|31 March 2005
|Malaysia
|4 February 2005
|Mexico
|17 February 2005
|New Zealand
|8 April 2005
|Norway
|23 March 2005
|Oman
|6 May 2005
|Panama
|17 March 2005
|Peru
|31 March 2005
|Portugal
|31 March 2005
|Singapore
|24 March 2005
|Slovenia
|1 April 2005
|South Africa
|22 April 2005
|South Korea
|18 February 2005
|Spain
|25 February 2005
|Sweden
|8 April 2005
|Switzerland
|21 April 2005
|Thailand
|23 March 2005
|UAE
|17 December 2004
|USA
|17 February 2005
|Ukraine
|4 March 2005
|Uruguay
|22 April 2005
|Venezuela