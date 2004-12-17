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Poster of Spanglish
6.8
Kinoafisha Films Spanglish
6.8

Spanglish

, 2004
Spanglish
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Spanglish
6.8

Cast

Adam Sandler
Adam Sandler
John Clasky
Victoria Luna
Cristina (six years old)
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Evelyn
Paz Vega
Paz Vega
Flor
Tea Leoni
Tea Leoni
Deborah Clasky
Shelbie Bruce
Cristina
Sarah Steele
Sarah Steele
Bernice
Ian Donovan Hyland
Georgie
Cecilia Suárez
Monica
Ricardo Molina
Flor's Husband
Director James L. Brooks
Writer James L. Brooks
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2004
World premiere 17 December 2004
Release date
17 February 2005 Russia Каскад 12+
10 March 2005 Argentina
17 February 2005 Australia
8 April 2005 Austria
23 March 2005 Bahrain
17 February 2005 Belarus
17 June 2005 Brazil
7 April 2005 Chile
8 April 2005 Colombia
7 April 2005 Croatia
14 April 2005 Czechia
18 February 2005 Denmark
1 April 2005 Ecuador
25 February 2005 Finland
2 March 2005 France
7 April 2005 Germany
25 February 2005 Great Britain
1 April 2005 Iceland
25 February 2005 Ireland
15 April 2005 Italy
14 January 2006 Japan
17 February 2005 Kazakhstan
27 April 2005 Kuwait
31 March 2005 Malaysia
4 February 2005 Mexico
17 February 2005 New Zealand
8 April 2005 Norway
23 March 2005 Oman
6 May 2005 Panama
17 March 2005 Peru
31 March 2005 Portugal
31 March 2005 Singapore
24 March 2005 Slovenia
1 April 2005 South Africa
22 April 2005 South Korea
18 February 2005 Spain
25 February 2005 Sweden
8 April 2005 Switzerland
21 April 2005 Thailand
23 March 2005 UAE
17 December 2004 USA
17 February 2005 Ukraine
4 March 2005 Uruguay
22 April 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $55,470,154
Production Columbia Pictures, Gracie Films
Also known as
Spanglish, Espanglish, Espanglês, Cum sa nu devii american, Ispangliška, Næsten helt perfekt - Spanglish, Spanglescina, Spanglish - käännöskukkasia, Spanglish - kielikukkasia, Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Spanglish: J'en perds mon latin!, Spangol - Magamat sem értem, Španjolski engleski, Trudne słówka, Ισπαγγλικά, Испанский английский, Іспанська англійська, Спанглиш, スパングリッシュ 太陽の国から来たママのこと, 真情快譯通, Ispanskiy-angliyskiy, Ispansʹka anhliysʹka, Spenglish, Испанский-английский, Ispangliká

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 December 2023

Quotes

John Clasky They should name a gender after you.
John Clasky Looking at you doesn't do it, staring is the only way that makes sense.
John Clasky And trying not to blink so you don't miss anything.
John Clasky And all of that and you're you.
John Clasky It's just that you are drop dead crazy gorgeous.
John Clasky So much so, that I'm actually considering looking at you again before we finish up here.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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