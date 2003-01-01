Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kitchen Stories
6.3
Kinoafisha Films Kitchen Stories
6.3

Kitchen Stories

, 2003
Salmer fra kjøkkenet
Norway, Sweden / Comedy, Drama / 18+
Poster of Kitchen Stories
6.3

Cast

Joachim Calmeyer
Isak Bjørvik
Tomas Norström
Folke Nilsson
Reine Brynolfsson
Malmberg
Sverre Anker Ousdal
Dr. Jack Zac. Benjaminsen
Gard B. Eidsvold
Gard B. Eidsvold
Bakkerman
Lennart Jähkel
Green
Bjørn Floberg
Bjørn Floberg
Grant
Leif Andrée
Dr. Ljungberg
Trond Brænne
Ordforer
Bjørn Jenseg
Vaktmester
Director Bent Hamer
Writer Jörgen Bergmark, Bent Hamer
Composer Hans Mathisen
Cast and Crew

Film details

Country Norway / Sweden
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
World premiere 1 January 2003
Release date
13 December 2004 Russia
13 December 2004 Belarus
25 March 2004 Czechia 12+
2 January 2004 Great Britain
13 December 2004 Kazakhstan
1 January 2003 Norway
19 September 2003 Sweden Btl
15 January 2003 USA
13 December 2004 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $2,823,472
Production Bulbul Films, BOB Film, SF Norge A/S
Also known as
Salmer fra kjøkkenet, Kitchen Stories, Historias de cocina, Dalok a konyhából, Histórias de Cozinha, Historias En La Cocina, Historie kuchenne, Istories tis kouzinas, Keittiötarinoita, Kitchen stories - chroniques de cuisine, Kitchen stories - I racconti di cucina, Köögilood, Kuhinjske priče, Mutfak Hikayeleri, Psalmer från köket, Psalms from the Kitchen, Salmer fra køkkenet, Turkish, Кухонні байки, Кухонные байки, キッチン・ストーリー, 厨房故事, Kitchen Stories : Chroniques de cuisine, Povídky z kuchyně, Kitchen Stories - Küchengeschichten

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kitchen Stories

Home for Christmas
Home for Christmas Comedy, Drama
2010, Germany / Sweden / Norway
6.0
O' Horten
O' Horten Drama, Comedy
2007, Norway / Germany / Sweden
6.0
Eggs
Eggs Drama, Comedy
1995, Norway
6.0
1001 Grams
1001 Grams Drama
2014, Norway / Germany
6.0
Factotum
Factotum Drama
2005, Norway / USA
6.0
When Pigs Have Wings
When Pigs Have Wings Comedy, Drama
2011, France / Germany / Belgium
7.0
Troubled Water
Troubled Water Musical, Drama
2008, Germany / Sweden / Norway
7.0
Elling
Elling Comedy, Drama
2001, Norway
7.0
Mostly Martha
Mostly Martha Romantic, Comedy, Drama
2001, Italy / Germany / Austria / Switzerland
7.0
May Fools
May Fools Comedy
1990, France / Italy
7.0
The Middle Man
The Middle Man Comedy, Drama
2021, Germany / Denmark / Canada / Norway
5.0
Granny's Dancing on the Table
Granny's Dancing on the Table Drama
2015, Sweden
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more