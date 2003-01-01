Similar films for Kitchen Stories
Home for Christmas Comedy, Drama
2010, Germany / Sweden / Norway
6.0
O' Horten Drama, Comedy
2007, Norway / Germany / Sweden
6.0
Eggs Drama, Comedy
1995, Norway
6.0
1001 Grams Drama
2014, Norway / Germany
6.0
Factotum Drama
2005, Norway / USA
6.0
When Pigs Have Wings Comedy, Drama
2011, France / Germany / Belgium
7.0
Troubled Water Musical, Drama
2008, Germany / Sweden / Norway
7.0
Elling Comedy, Drama
2001, Norway
7.0
Mostly Martha Romantic, Comedy, Drama
2001, Italy / Germany / Austria / Switzerland
7.0
May Fools Comedy
1990, France / Italy
7.0
The Middle Man Comedy, Drama
2021, Germany / Denmark / Canada / Norway
5.0
Granny's Dancing on the Table Drama
2015, Sweden
6.0