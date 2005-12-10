Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Seven Invisible Men
Poster of Seven Invisible Men
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Seven Invisible Men

Seven Invisible Men

Seven Invisible Men 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Portugal / Netherlands / Lithuania / France
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2005
World premiere 10 December 2005
Release date
6 April 2007 Russia
6 April 2007 Belarus
14 December 2005 France
6 April 2007 Kazakhstan
10 December 2005 Lithuania
12 December 2005 USA
6 April 2007 Ukraine
Production Studio Kinema, Gemini Films, Madragoa Filmes
Also known as
Septyni nematomi zmones, Seven invisible men, Siedmiu niewidzialnych ludzi, Yedi Görünmez Adam, Семь человек-невидимок
Director
Sharunas Bartas
Sharunas Bartas
Cast
Dmitriy Podnozov
Dmitriy Podnozov
Saakanush Vanyan
Aleksandre Saulov
Igor Cygankov
Rita Klein
Cast and Crew
Similar films for Seven Invisible Men
Peace to Us in Our Dreams 6.1
Peace to Us in Our Dreams (2015)
Freedom 7.0
Freedom (2000)
Eastern Drift 6.8
Eastern Drift (2010)
The House 7.0
The House (1997)
The Corridor 7.1
The Corridor (1994)
Our Time 7.0
Our Time (2018)
Silent Light 6.4
Silent Light (2007)
The Legend of Suram Fortress 6.8
The Legend of Suram Fortress (1984)
One Wonderful Sunday 7.2
One Wonderful Sunday (1947)
Frost 5.7
Frost (2017)
Kotorogo ne bylo 5.6
Kotorogo ne bylo (2010)
Skazka pro temnotu 6.3
Skazka pro temnotu (2009)

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, South Korea / USA, Documentary, Music
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
2026, Russia, Family, Fantasy, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Uvolit Zhoru
Uvolit Zhoru
2026, Russia, Comedy, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more